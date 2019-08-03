〈鉅亨看世界〉南韓啟動「抵制日本」

週末時期，位於首爾北部現代百貨商場裡的 Uniqlo 商店人潮熙攘，民眾皆想要購買一些日本連鎖店的時尚低價服裝，但是在最近 7 月的某個星期天，Uniqlo 被拋棄了，這是越來越多的「抵制日本」運動在韓國蔓延的結果。

韓國人也停止購買汽車、啤酒、化妝品以及其他任何貼有「日本製造」標籤的東西。有些人甚至取消了他們的假期。「我們計劃在 8 月前往沖繩，但我們臨時決定改去濟州。」Ha 說，他是一家總部位於首爾的金融公司的經理。

Ha 說道：「我的妻子也告訴我不要去優衣庫了。」

受到南韓內部「抵制日本」風潮侵襲，機構研究認為，日本在近期發生的日韓貿易戰中，估計也將受到損害。

由於二戰時的徵用工事件，以及日韓貿易戰導致韓國公司遭受前所未有的嚴峻挑戰等，種種民族情緒正讓韓國人對日本感到不悅。

此前 7 月 4 日，日本政府決定加強三種化學品出口的管制後不久，安倍政府基本上瞄準了為韓國高科技經濟提供動力的引擎，而在日韓貿易戰開打後，韓國抵制日本的運動即開始啟動。

韓國最大的三星電子 (Samsung Electronics) 已經感受到了這種熱潮，SK 海力士 (SK Hynix) 等主要晶片製造商也是如此。一位不願具名的三星高階主管表示：「這是我們遇過最糟糕的情況之一。」「政治家對這場混亂不負任何責任，這場貿易戰幾乎毀了我們。」

三星副董事長李在勇於 7 月訪問日本，希望得到日方承諾半導體原料的供應不會中斷，但當李在勇回到首爾後，三星電子反而給當地的供應商發了一封信，要求供應商儲存三個月份的日本化學品原料，而與此同時，韓國企業也正在爭先恐後地尋找其他半導體原料來源。

目前日本廠商所生產的半導體原料氟化聚醯亞胺與光阻劑，各在全球擁有 9 成左右的市占；高純度氟化氫也同樣在全球擁有 7 成左右的市占。

安倍政府預計將於 8 月 2 日通過正式移除首爾的「白名單」地位，此意味著日本公司需要政府批准，才能向韓國出口相關原料；白名單地位是政府間相互信任的象徵，允許首爾及其他 26 個免於這種審查的國家。

南韓民眾近期開始所謂「抵制日本」行動 (圖片: asia.nikkei.com)

日本管制半導體原料出口起因：

在二戰時期，日本多家企業強制徵用勞工，韓國最高法院於 2018 年 10 月 30 日的判決中，要求「新日鐵住金」(5401-JP) 以及「三菱重工業」(7011-JP) 等日企，都需對二戰時的韓國籍強制徵用勞工進行賠償。而興起訴訟的律師團，也向南韓法院申請扣押相關日企在韓國的資產。

日本的擔憂是，該判決可以為其他受害者及親屬打開閘門，共計超過 22 萬人，這 22 萬能可以對大約 300 家被指控在殖民時代使用徵用工的日本公司提起訴訟，潛在的賠償可能會膨脹到 200 億美元甚至更多。

東京國際大學國際關係教授伊豆見元表示：「日本政府不會眼睜睜看著韓國奪取日本資產。」他補充說道：「日本將採取更嚴厲的措施來遏制韓國進一步的行動。」

芝加哥全球事務委員會亞洲政策研究員 Karl Friedhoff 擔心這場爭端可能會持續拖延，進而損害兩個經濟體。

Friedhoff 說道：「如果韓國法院決定不將日本公司被扣押的資產清算為對韓國徵用工的賠償，並且日本願意取消出口管制，我們才能說日韓貿易戰已經停戰。」

貿易戰變「政治武器」成為風潮？

韓國已將爭議提交世界貿易組織 (WTO)，南韓代表認為，日本管制半導體原料出口的措施，是對南韓法院裁決的報復，南韓在提交給 WHO 的報告中認為，這與自由和公平貿易原則背道而馳。

「韓國是半導體的最大出口國，日本的措施將間接傷害第三國。」韓國貿易、工業和能源部多邊和法律事務部副部長金承浩警告。

但是日本方面目前仍聲稱，管制原物料出口的行動與二戰時徵用工事件無關，主要是出於國家安全考量，一些貿易專家質疑，日本利用國家安全理由來證明出口管制的合理性，因日本政府歷年來不曾在貿易案件中引用國家安全之理由。

反而是美國總統川普已經養成了此種習慣，為其他人打開了引用國家安全理由的大門。

在 2018 年，川普政府在對美國盟友日本，加拿大，墨西哥和歐盟的鋼鐵和鋁進口關稅徵收時，即引用了國家安全之理由。最近，白宮政府使用相同的標籤來瞄準來自歐洲和日本的汽車，以及中國華為所製造的設備。

「日本是繼美國和中國之後，選擇將貿易與政治結合起來的最新國家。」Mirae Asset Daewoo 駐首爾的全球策略師 Peter Kim 表示。

而日本的出口管制令可能已經損害了韓國的經濟。韓國央行行長李住烈將日本的出口限制，視為央行決定將經濟成長預測從先前的 2.5% 下調至 2.2% 的一個因素。

李柱烈近期表示：「如果日本實現和擴大出口管制，我們不能說這個管制對出口和經濟的影響很小。」

南韓執政的朝鮮民主黨已成立了一個委員會來處理這個問題，該委員會名為「日本經濟入侵特別委員會」。

芝加哥全球事務委員會亞洲政策研究員 Karl Friedhoff 說道：「我無法預見日韓貿易戰的短期解決方案，很明顯，雙方在退讓這一點做出了錯誤的估算，而現在已經投入了大量籌碼，以至於退讓將會在政治上造成損害。」