IMF：百元美鈔仍是全球最愛 需求來自犯罪集團及抗通膨

早在 2017 年，由於美股剛走出多年來最好的 1 月表現，100 美元鈔票成為全球流通最廣泛的貨幣，史上首度超過 1 美元紙鈔。

兩年後，正如國際貨幣基金 (IMF) 的「本週圖表」中所見，100 美元紙鈔仍然穩居寶座。

根據聯準會 (Fed) 的統計，自全球金融危機以來，流通的 100 美元紙鈔數量大約翻了一倍，儘管像 Venmo 和 PayPal 這樣的無現金交易方式，以及比特幣和其他加密貨幣的概念有朝一日會變得更加普及。

需求的驅動力也不是來自美國境內。IMF 指出，大多數需求、估計有 80% 是來自國外。相比之下，海外持有的所有美國鈔券的比率超過 60%，由 1980 年的 30% 明顯增加。

IMF 表示，需求急劇飆升的一個原因可能是地緣政治不穩定，因為在不穩定的時期，對其他國家的現金的渴望往往會增加。按照這一標準，美元被視為委內瑞拉、中東和其他地區等陷入困境的避風港。

其次，對美元紙鈔的需求也來自更邪惡的活動。

IMF 助理總顧問 Nadim Kyriakos-Saad 在報告中說：「地下經濟、非正規經濟、犯罪經濟，所有這些都有助於大面額鈔券的吸引力。」

但曾擔任 IMF 首席經濟學家的哈佛大學經濟學教授 Ken Rogoff 表示，需求也可能來自另一方面。

IMF 報告引述他的話指出，「地下經濟對紙鈔的需求肯定在上升，部分原因是利率和通貨膨脹異常低，」「美元現在是唯一的全球性貨幣；歐元早已停滯不前，而人民幣想挑戰還得再過幾十年。」