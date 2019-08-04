〈鉅亨看世界〉如何讓日本設計師品牌揚名全球？

近來，日本成衣界受到嚴格檢視，許多媒體報導「日本年輕人不注重流行」，或是「衣服賣不出去」等說法不絕於耳。然而根據日本《纖研新聞社》在 2018 年 10 月所公布的資料顯示，2017 年日本國內的成衣相關市場規模達 9.75 兆，較上個年度微幅增長了 1.1%。

日前 LVMH 集團執行長阿爾諾 Bernard Arnault，超越了微軟創辦人比爾蓋茲，拿下全球第 2 富豪的頭銜。該集團股價在今年 7 月創下新高，阿爾諾的資產也水漲船高的來到 1076 億美元。

LVMH 集團執行長阿爾諾 (圖片：AFP)

LVMH 集團在 2018 年的銷售額年增 9.8%，營業利益年增 21%，純益也年增 19.7%。達成大幅度的增收增益。

特別是其約 21% 的營益率，在日本成衣業界鮮有超過 10% 的企業，這 2 倍以上的收益率可說極為亮眼。而同業的愛馬仕 (Hermes)，其營益率更是超過了 30%。

反觀日本的奢華品牌，到目前為止少有成功的例子。羅蘭貝格管理諮詢有限公司的事業夥伴福田稔指出，只要抓出 5 個重點，日本的設計師品牌也有成功的機會。

東京原宿 (圖片：AFP)

街頭風 (Street)：源自日本原宿的「裏原系」文化。 科技感 (Technology)：例如多啦 A 夢、新世紀福音戰士等近未來卡通作品。 日本藍 (Japan Blue)：日本的傳統藍染工藝。如日本岡山縣倉敷市的單寧布。 日式極簡 (Japanese Minimal)：禪的世界。例如風行各國的無印良品風格。 工匠 (Astisan)：日本聞名全球的職人文化。

日本的藍染職人 (圖片：AFP)

而對於福田稔的意見，讀者們是否同意他的看法呢？