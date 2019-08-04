〈觀察〉貿易戰戰火延伸 工具機廠期盼越南建廠需求 恐得再等等

工具機產業受美中貿易戰影響，去年下半年起市場需求轉弱，業者原先預期，企業將生產基地由中國轉移至越南的建廠設備需求，最快今年下半年開始浮現，不過，由於美中貿易戰變數仍多，且美國總統川普日前發文，宣布將對中輸美產品加徵 10% 關稅，市場觀望氛圍更為濃厚，可預期越南建廠相關需求，恐得待明年才可望發酵。

工具機業者先前指出，美中貿易協商結果，及企業赴越南投資速度，將成左右第 3 季表現的二大重要因素，看好受貿易戰影響，在中國以外地區設置第二生產基地已成為趨勢。

從美中貿易戰開打時間點推算，雙方爭端從去年下半年起升溫，若廠商決定轉移生產基地至越南，包含建置產能，擴廠或建廠及人員培訓等，至少需 1 年時間，業者原先預期，設備投資相關需求，最快可望在今年第 3 季發酵。

不過，近來有業者指出，越南建廠設備需求已浮現，但趨勢未明確顯現，廠商對設備投資需求還未到位，預估需求普遍將落在明年，並從明年下半年起，帶動產業進入上升循環。

在市場原先就瀰漫一股觀望氛圍前提下，川普日前又發文，將對剩下 3000 億美元中輸美商品，加徵 10% 關稅，再為後市增添不確定性。

市場原先看好，今年下半年市場庫存可望去化至合理水位，加上東南亞建廠設備需求帶動，工具機產業景氣將落底反彈，然而，貿易戰仍對產業帶來影響，需求回溫速度不如預期，且建新廠設備投資也未到位，工具機產業下半年能否見到落底訊號，仍待觀察。

