最新回應！陸方：一旦美國新加關稅 中國將不得不反制

中國商務部今 (2) 日在例行記者會上表示，美國將於 9 月 1 日對 3000 億美元中國輸美商品加徵 10% 關稅，此舉嚴重違背美中兩國元首大阪會晤共識。中國對此表達強烈不滿及反對。

中國商務部稱，一旦美國加徵關稅的措施實施，中國將不得不採取必要的反制措施，以捍衛國家與人民的利益，後果則全部由美國承擔。

此外，中國外交部長王毅正出席第 20 屆東盟與中日韓外長會議，在得知美國總統川普宣布加徵關稅一事後，對記者表示加徵關稅絕對不是解決經貿摩擦的正確方法，且違法 WTO 規則。

由於美國國務卿蓬佩奧也應邀出席這場會議，王毅被問到是否會向美方提出抗議時，他表示「還沒有見到他們。」

而美國國務卿蓬佩奧今日在泰國曼谷的一場區域青年領袖活動上提到，中國過去數十年在貿易上佔便宜，現在是時候要停止。

他強調，中國需要與其他人站在公平環境下競爭，這不但有利於美國，亦有利於全球貿易體系。被問到美中貿易糾紛引發的全球經濟問題，蓬佩奧則回應指出，中國數十年來的不當行為也為全球帶來負面影響。

此外，王毅與蓬佩奧兩人在昨 (1) 日已見過面，當時雙方就兩國立場交換過意見。

王毅表示，中美要正確看待彼此戰略意圖。試圖阻撓中國的經濟發展既不公平，也做不到。因為中國也有發展的權利，中國的發展是和平的，且具有強大內需動力，是無法阻擋的。

此外，雙方要妥善處理分歧和敏感問題，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。雙方要拓展各領域合作，希望美方為兩國人員交往提供便利而不是製造障礙。

蓬佩奧則表示，美國無意遏制中國的發展，願同中國開展廣泛領域合作，希望美中經貿磋商順利向前推進。美方將繼續恪守美中三個聯合公報和一個中國政策。美方支持美中加強人文交流，願能處理好兩國人員往來中出現的問題。

王毅還就南海、涉疆、涉港等問題表明中方立場，要求美方尊重中方核心利益，謹言慎行。雙方同意繼續就共同關心的問題保持接觸。

