〈美祭中新關稅〉貿易談判惡化 路透: 年底前Fed恐再度降息

中美貿易暫停火破局，週五 (2 日) 美國總統川普宣布，將自 9 月 1 日，再對剩餘價值 3000 億美元的中國輸美商品，課徵新一輪 10% 關稅，可能再度迫使美國聯準會 (Fed) 再度降息，以保護美國經濟受貿易政策風險影響。

據路透社報導，市場預期川普這一波新的關稅，將再次延長 Fed 降息週期，甚至預估 Fed 將在年底前再次降息 2 次，消息一出，美國利率期貨上漲。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨暗示投資者現在他們認為 Fed 會在 9 月再次降息的可能性為 70%，高於週三晚些時候的 51%。

Fed Watch 工具顯示 Fed 九月會議降息可能性再增 (圖片: 芝商所)

Fed funds futures 甚至暗示投資人，年底前有可能出現第三次降息，約有 60% 的可能性，高於週三晚些時候的 39%。

近日才宣布降息 1 碼的 Fed，主要就是受到 5 月川普開啟的關稅戰和其他貿易禁令，拖累美國企業和經濟，削弱市場投資人信心，促使 Fed 將聯邦基金利率降至 2.00%-2.25% 的區間，這是自 2008 金融危機以來首次降息。

Fed 主席威爾 (Jerome Powell) 表示，他認為此番降息不是一系列長期降息的開端，而是為了保護市場，不被貿易不確定性和低通膨影響，所做的「中期週期性調整」(mid-cycle adjustment)。

然而，DRW Holdings 分析師 Lou Brien 指出，如果貿易談判再次惡化，演變成貿易戰，聯準會降息決策，將不再被視為中期週期性調整，「到時候降息將會是防止經濟惡化的必要手段」他說道。