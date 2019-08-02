〈美祭中新關稅〉手機、電腦逃不掉 美中關稅戰進入下一關

美國總統川普在聽取美方貿易代表團簡報後，於今 (2) 日凌晨發出推文表示，將從 9 月 1 日起，對剩下 3000 億美元的中國進口商品加徵 10% 關稅。美國徵稅清單將全面性切入消費品市場，如：手機、電腦、服裝、玩具及鞋類。

在最新一輪的美中貿易談判似乎沒有進展。雙方並無聯合聲明，且會議提前結束，會後美中僅表態 9 月將在美國進行下一輪經貿磋商。

跟貿易談判幾乎同時，川普也警告中方，不要想繼續拖延，把談判拖到 2020 年美國總統大選後。而在之後聽取貿易代表團簡報後，川普更是連發四則推文，細數中國承諾卻不兌現的事項，緊接著宣布將對剩下 3000 億美元中國產品的加徵關稅。

美國貿易代表辦公室（USTR）已在 6 月下旬已完成對 3000 億美元中國商品課稅的聽證會，這份商品徵稅清單幾乎涵蓋前一波關稅未列入的民生產品，但藥品、某些製藥原料、部分醫療產品、稀土材料和關鍵礦物則被排除在外。

而最後一波 3000 億美元的關稅清單涵蓋眾多民生消費品，如手機（446 億美元）、電腦（411 億美元）、服飾類（352 億美元）、玩具（255 億美元）、鞋類（143 億美元）等等。

資料來源: 美國商務部, 鉅亨網製表

浙商證券預估加上這波制裁的 3000 億美元 10% 的關稅後，整個 5500 億美元產品被加徵關稅將使中國今年對美國出口減少 15%，對整體出口影響則是下滑 2.8%，至於在 GDP 方面則是減少 0.6 個百分點。

由於川普突發性的對中國加徵關稅，似乎有意對中國施加壓力，期待為 9 月份下一輪美中貿易協商能產生更好的結果。

市場觀察家認為，即使川普在這個時間點對中國施壓，但中國仍有本錢觀察後勢，只要川普民調不高，中國寧願忍耐至 2020 年美國總統大選後再進行實際有意義的貿易談判。

此外，有分析師指出，一旦 3000 億美元加徵關稅落實，將對第四季中國經濟產生衝擊，第四季 GDP 成長率可能保不住 6 字頭，而中國人行也很有機會在今年剩下的期間內實施降息政策。

