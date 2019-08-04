〈分析〉想換5G手機？你可以再等等

相信所有投資人早已聽過 5G，而這也是美國四大電信商 Verizon(VZ-US)，AT&T(T-US)，T-Mobile(TMUS-US)、Sprint(S-US) 也已開始在美國各地發展的、更新的且更快的無線網路。

但是，如果你想購買新手機，甚至考慮等待 9 月份 Apple(APPL-US) 新款 iPhone，那麼你現在還不需要太在意 5G。

5G 很重要，但你現在可以忽略炒作

5G 的確很好。能提供更快的數據傳輸速度，這意味著使用者可以在幾秒鐘而不是幾分鐘內下載高畫質 HD 電影，更高畫質的視訊聊天更將無處不在。

5G 將有助於連接智慧城市，自動駕駛車會知道道路上是否發生事故，或者在運行期間遇見紅燈時，會立即踩剎車；5G 也將改變我們在家中看電視和使用網路的方式，並將觸及幾乎所有行業，其他真正的好處可能仍需直到它完全覆蓋後才會知道。

5G 不會很快普及

Verizon 的 CEO Hans Vestberg 最新一段談話表示，估計至 2020 年 Verizon 網路將覆蓋美國的一半疆土；而其他電信商如 AT&T 、T-Mobile 等，也同時承諾將按計劃進行，未來 5G 將能夠覆蓋全美。

但目前為止，營運商的 5G 網路其實仍只能覆蓋部分區域，除了承諾更快的數據傳輸速度，在非覆蓋區域，使用者能做的確實不多，且目前也只有三星和少數中國手機製造商正在銷售 5G 手機。

三星已發表全球首支 5G 手機 Galaxy S10 5G。(圖: AFP)

另一種可能會影響 5G 手機普及的趨勢

根據 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 研究顯示，目前智慧型手機的升級週期已比過去更長，目前大約每四年升級一次 iPhone。

「如果你急需要購買一部新手機，那麼現在或者在 9 月蘋果推出新款 iPhone 時，你可以先購買。」「但是若你還不需要 5G，而且你能堅持再使用手機幾年，那麼你可以等待 5G 成熟後，再考慮升級。」

市場人士指出，預計營運商和手機製造商會對新的 5G 網路推出大量的行銷手法，因為 5G 相關產業總是希望消費者是現在就想升級 5G，而不是等到未來才升級。

舉例來說，即使 5G 對許多人來說並不是必需的，但若是消費者急盼蘋果 (AAPL-US) 在 2020 年推出 5G 版 iPhone，這就可能會刺激相關供應鏈大量升級，進而形成規模經濟，這使得蘋果和相關 5G 開發商能夠利用規模經濟，來進行「成本削減 (Cost down)」。

除此之外，你也可以透過跳過 5G 來省錢。例如，三星的 5G 手機 Galaxy S10 5G+ 售價 1300 美元，這比你為普通 799 美元 Galaxy S10 plus 支付的價格高出很多，5G 服務在今日很可能仍不值 500 美元。

最後，如果身為消費者的你恰巧在今年購買了一部不支援 5G 的新手機，這完全沒有問題，因為在短期幾年內，非 5G 手機在使用上仍是完全沒有阻礙，而等到你準備好升級下一支手機的時候，屆時 5G 規模經濟也可能已經成形，你將可能在所有價格範圍內找到心儀的 5G 手機。