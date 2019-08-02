【瀚亞投信】瀚亞目標到期傘型基金 8/5創新登場

◆擁有四大特色 目標到期也能靈活出場

瀚亞投資兩檔目標到期傘型基金下周即將登場，為了符合台灣投資人近年投資需求與偏好，本次募集之目標到期債基金具備提早出場機制、新增年配息級別、100% 美元計價債券，與至少 6 成布局投資等級債等四大優勢，自 8 月 5 日至 8 月 16 日熱烈募集。

瀚亞目標到期傘型基金包含兩檔子基金，包括「3 至 6 年目標到期累積收益全球新興市場債券基金 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」及「3 至 6 年目標到期分配收益全球新興市場債券基金 (本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」，由新興市場債市操作成績優異的瑞萬通博擔任投資顧問，並且由永豐銀行進行基金保管及銷售。

瀚亞投資行銷長林長忠表示，目標到期債基金的機制其實是補強現有債券投資工具的不足，單一債券投資門檻高，雖然風險低但也無法保證絕對零風險，去年美國奇異（GE）集團就被遭到調降評就是一個很好的例子。而一般債券型基金則容易受到市場面、消息面及資金面干擾，債券價格波動較大，導致收益表現不完全來自債息收益。目標到期債正是介於這兩者之間的投資商品，藉由限定投資年限來明確預估收益率，以共同基金方式持有一籃子債券，避免單一公司出現信評危機，達到收益明確、風險分散的效果。

擬定基金經理人杜振宇認為，對於所有投資人來說，市場上目標到期債基金或保單相對欠缺現金流與靈活出場優勢，並且提早贖回常有額外費用。本次募集之新基金擁有四大特色，包括: 1. 擁有提早結算出場機制，當基金自滿第 3、4、5 年起，淨值達到目標收益，提前出場無贖回費用；2. 新增年配息級別，將債息與資本利得分配給投資人；3. 100% 美元計價，無須擔心新興市場匯率風險；4. 至少 6 成布局信評投資等級以上券種，上述可一舉解決基金既有僵固規定。

面對今年債券市場震盪、殖利率高度波動，為兼顧基金投資組合的品質與收益，對於新目標到期債基金將採取三大策略，包括 :1. 信用評等: 投資等級債維持 6 成，高收益債上限為 4 成；2. 發行主體: 以主權 / 準主權債為主，調節公司債、高收益債部位；3. 增加持債數適度分散風險。

杜振宇指出，近十年新興債年化標準差約 5-6%，年化報酬率均在 8% 上下，在固定收益資產中極具投資價值。然而，受到中美貿易戰、美國貨幣政策走向與地緣政治因素干擾，也創造許多挖掘收益的良機。

建議投資人在追求目標到期收益基金之外，也要考量投資風險、成本，以及資金靈活運用等需求，瀚亞新募集的目標到期債基金，藉由累積型或配息型級別，滿足投資人對於總報酬或配息現金流的期待。

◆基金警語

本基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金於到期屆滿或啟動提前結算機制時，信託契約即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金買入債券之到期日可能有超逾基金到期日之情形，故基金到期時，未到期債券可能有價格高於或低於面值之風險。

累積型子基金設有 3 次提前結算機會，當美元計價受益權單位之總報酬率達到所設定之目標報酬率時 (分別為本子基金屆滿 3 年時當月最後營業日之總報酬率達到 18%，或屆滿 4 年時當月最後營業日之總報酬率達到 24%，或屆滿 5 年時當月最後營業日之總報酬率達到 30%)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證 3 年獲利 18%、4 年獲利 24%、5 年獲利 30%；年配型子基金設有 3 次提前結算機會，當美元計價受益權益單位淨值達到所設定之目標淨值時 (分別為本子基金屆滿 3 年時當月最後營業日之淨值達到 (含)10 美元，或屆滿 4 年時當月最後營業日之淨值達到 (含)10 美元，或屆滿 5 年時當月最後營業日之淨值達到 (含)10 美元)，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應瞭解本子基金並非保證屆滿 3 年、4 年或 5 年時之淨值高於 10 元。投資人應特別留意，本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日 90 日後始開放買回。投資人於本基金各子基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人提前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產，以維護既有投資人利益 (啟動提前結算機制時則不收取買回費)。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。

本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資前須留意相關風險。本基金之投資風險包括產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。本基金主要投資於新興市場國家或地區所發行之證券，故較需承受較多風險，新興市場的市況亦較發展成熟的市場波動大，投資於新興市場國家可能因國家政治、經濟情勢及交易制度變動等風險受直接或間接影響。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依可分配收益收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站、瀚亞證券投資信託股份有限公司索取 / 查閱。

