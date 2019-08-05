【野村投信】美國加徵關稅帶來修正，成長股閃金光

美國總統川普於 8 月 1 日表示中國至今未履行對美國的承諾，包含同意大量向美國採購農產品及停止向美國銷售芬太尼，因此將於 9 月 1 日起對中國剩餘價值 3000 億美元的輸美商品加徵 10% 關稅，美中貿易戰擔憂升溫導致美股回檔，美債殖利率大幅下滑 12 個基本點。野村投信表示，短期大盤將進入整理格局，加上受到財報陸續公布影響，個股及行業表現分化明顯，業績展望較佳的個股及防禦性類股表現會相對強勢，但整理過後仍相對看好成長股。

野村投信指出，本週中美雙方重啟貿易談判，雖然美方會後表示雙方會談具建設性，但從川普加徵關稅的舉措，顯示談判尚無實質性進展，下次會談時間為 9 月初，於 9 月 1 日起加徵關稅，明顯是要在下次會談前對中國繼續施加壓力，中方有可能再次對美加徵報復性關稅，但若中方能有正面回應，亦不排除加徵關稅延後的可能。

野村投信進一步分析，本次加徵關稅的品項以消費性電子相關產品為主，手機及筆電金額最高，分別為 448 億及 387 億美金，對相關供應鏈影響較大。 展望後市，隨著美中貿易戰擔憂再度升溫，不排除大盤短期進入整理格局，近期股市更多受到財報陸續公布影響，個股及行業表現分化明顯，業績展望較佳的個股及防禦性類股，例如非循環消費類股，表現會相對強勢；美國就業市場持續支撐消費，且企業獲利預估下修已止穩，基本面仍強勁。

至於投資策略，短期來看，目前信心面與貿易衝突情勢呈現拉鋸，美股中成長性高的科技與循環消費類股為賣壓首當其衝，不過適度修正後將提供美股從下而上的投資機會。美國已於 7 月 31 日降息一碼，聯準會可能繼續採取降息措施以對沖貿易戰對經濟產生的負面衝擊，故美國整體經濟能見度仍高，相關成長動能明確的股票，如企業資訊服務、軟體、5G 相關、消費類股等，仍將是整理過後可望留意的投資機會。

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