〈每日外資外匯觀點〉美元再遭貿易戰火波及 蹲低面對非農來襲

美中貿易新一輪談判未取得新協議，美國總統川普宣布再對中國其餘 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，市場避險情緒急速升溫，美股、油價重挫，美元指數跌破 98.4，具避險地位的日圓急升至 107 附近；周五投資人關注美國非農就業數據公布，預期市場還有一番劇烈波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，貿易戰戰火未熄，無論情勢是否升級，對市場來說，始終如同芒刺在背，尤其在聯準會降息之後，隨著財報季進入尾聲，市場將更容易因此而波動。

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 指出，目前市場交投籠罩緊張氣氛，投資人很容易對消息面的新聞反應過度。

除了美股、油價、美元指數下跌外，另一方面，芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 上漲 8.7%，一度來到 17.57%。

周四美國公債殖利率也大幅下跌，10 年期美債殖利率跌到 1.8746%，創下 2 年半以來新低；兩年期美債殖利率則一度跌到跌至 1.692%。

今晚美國將公布非農就業數據，分析師指出，假如非農報告表現強勁，可能會打壓市場對聯準會繼續降息的預期，從而推動美元反彈。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師預測，美國 7 月非農就業人數將增加 17 萬人，略高於市場預期；即使貿易戰沒有進一步升級，2019 年底前，月度新增就業人數也會少於 20 萬。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，隨著避險情緒回歸，非農就業數據疲弱對美元的影響將大於走強的數據，甚至只要就業成長符合市場預期，美元就可能會繼續下跌；但若就業人數成長超過 20 萬，收入成長加速，預期美元將會短暫反彈。