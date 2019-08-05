免疫力飲食2選1！吃出均衡免疫力

文／早安健康編輯部

避開飲食毒終極 2 選 1！ 吃出均衡免疫力

這兩道 2 選 1 的題目，如果你都選對了，免疫系統有了正確飲食的加持，自然平衡又健康；但要是沒有一題答對，就要當心可能成了免疫力失調預備軍！

Q：天氣熱也想吃麻辣鍋！要點些什麼肉呢？

X 貢丸、花枝丸、燕餃

O 雪花牛、梅花豬、鯛魚片

牛肉、豬肉、鯛魚的肉片都屬於原型食物，也就是比起絞肉加工製成的貢丸、花枝丸、燕餃等食物，更貼近肉類原本樣貌，不論吃肉吃菜，或是調理方式，最好都以維持食物原型為主。

因為加工食品在製作過程中為了改變口感、外觀色澤、香味及延長保存期限，往往含有防腐劑、色素、人工香料等添加物，不僅是火鍋料等絞肉食品，連同甜甜圈、白吐司、餅乾、珍珠粉圓等精緻澱粉也包含在內，都屬於容易刺激免疫系統的地雷食物，應避免食用。

此外，肉類的原型食物也要留意重組肉品，重組肉品仍可能添加磷酸鈉等結著劑及其他調味劑，建議仔細觀察，若肌理凌亂、油花不自然、形狀太整齊，就可能是重組肉品。

Q：魚貝蝦蟹低脂又美味，你都怎麼吃？

X 鮪魚季、大閘蟹季，天天吃也沒問題

O 維持一星期吃一次的頻率

研究認為吃魚能長壽，可是愛吃大隻深海魚、嗑蟹黃，卻也會吃下魚蟹體內累積的毒素，近年也發現浮游生物及貝類會誤食海洋中的塑膠微粒，經由食物鏈層層累積進到人類的肚子裡。建議每周頂多吃一次鮪魚、鮭魚、鱈魚等深海魚，或以巴掌大小的魚為主，避免吃蟹黃、肥肉等動物脂肪，以免吃下脂溶性的戴奧辛毒素，並多吃蔬果幫助代謝。

來源：《早安健康》 2019 年 8 月

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