老是感冒，身體竟成癌細胞溫床！立即測驗你的免疫力指數

文／早安健康編輯部

老是感冒，原來身體成了癌細胞溫床…

年近 60 的宜君，因為一天到晚感冒，以為自己只是體弱、免疫力比較差，沒想到一次發高燒 39.5 度掛急診，先是診斷為肺炎，後來更檢查出肺癌第三期，腫瘤直徑達 6.5 公分！宜君心想，要是能早點察覺身體有異狀，或許就能及早治療，而不是拖到現在⋯

皮蛇突襲，熬夜加班換來電擊般劇痛…

小張是 40 歲上班族，頂著房貸壓力拚命加班消化工作量，連續幾天日夜顛倒之後，小張的胸口長出紅疹和水泡，陣陣刺痛有如電擊，就醫才發現是惡名昭彰的「皮蛇」（帶狀疱疹）。小張茫然地問：身邊長皮蛇的都是大 20 歲以上免疫力差的長輩，為什麼這次找上我？

免疫力小測驗

這項測驗有助於解讀身體訊息，近兩個月內曾出現的就打勾。符合的項目愈多，代表免疫系統的工作狀況愈不好，免疫力當然失調了！

□起床就猛打噴嚏

□時常胸悶喘不過氣

□眼睛紅腫流淚

□胃脹氣或一吃就拉

□鼻塞到無法呼吸

□整天咳嗽清喉嚨

□經常耳鳴

□皮膚乾燥長癬或脫皮

□忘東忘西、注意力不集中

□沒食慾卻變胖

□無故全身發熱無力

□關節僵硬、腰痠背痛

□心悸心慌

□夜晚失眠、白天疲倦

□全身長疹子或紅斑

□火燒心、胃食道逆流

□嘴巴破洞破不停

□每次梳頭都掉一堆頭髮

□視力模糊、眼睛會畏光

□沒什麼事也心浮氣躁

勾選 1 ∼ 5 項

免疫系統正常工作中

忙碌中也能維持身心平衡的你，偶爾也會些微免疫力失調，不妨練習傾聽身體及大自然的聲音，更能為免疫系統的平衡助一臂之力！

勾選 6 ∼ 15 項

免疫系統有點過勞囉

身心在壓力之下逐漸失衡的你，要是繼續無視警訊，恐怕會面臨免疫系統全面崩壞的危機，及早著手調整生活習慣，就是袪病延年的最簡單方法！

勾選 16 ∼ 20 項

免疫系統嚴重過勞！

你的免疫細胞可能累到失常了，建議就醫評估，並從減輕免疫系統負擔開始，逐漸讓免疫力回復平衡，以免成為癌症、自體免疫疾病的預備軍！

來源：《早安健康》 2019 年 8 月

更多精彩內容請至 《早安健康》