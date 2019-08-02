〈美祭中新關稅〉忘了昨天鮑爾談話吧 分析師：川普保證了年底前還會降息

週三聯準會宣布降息之後，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的發言，粉碎了分析師年底前再降息的期望，股市下跌逾 1%。不過，僅 1 日之後，總統川普的推特改變了一切，川普表示，他將對 3000 億美元的中國進口產品徵收 10% 關稅，年底前再降息至少 2 次的看法，再次重回主流。

據《彭博》報導，一些分析師懷疑川普的推特發言不是巧合，在聯準會表示，他們採取降息行動是預防貿易緊張加劇之後，川普找到重要的線索，他想要製造更多的降息。

依據鮑爾週三的說法，聯準會無意開啟寬鬆周期，本次的降息是「中期周期調整」，這使得交易員對降息的預期劇減。不過如今重看年底前降息機率，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場認為 9 月降息的機率已經超過 8 成，年底前至少降 2 碼的機率超過 72%。

(圖表：芝商所 FedWatch 工具)

RBC Global Asset Management 美國股票交易主管 Ryan Larson 表示，這個時機實在太湊巧，讓人不禁懷疑，如果聯準會週三的決定不是只降 1 碼，總統今天對關稅的決定會不會也不一樣。

Oanda Corp 首席市場策略師 Ed Moya 認為，川普想對中國課稅的決定不會令人覺得驚訝，不過就在聯準會表明態度之後，總統在不到 24 小時內就祭出關稅。很明顯地，川普要的是「寬鬆周期」而非「中期周期調整」，在聯準會表明貿易戰因素是降息考量之後，現在已可保證寬鬆周期的開始。

National Securities Corp 首席市場策略師 Arthur Hogan 相信，真正的問題在於，聯準會內沒有人會認為關稅是好的經濟政策，但他們也知道，這樣的政策之下，他們將被迫寬鬆。

Hogan 指出，這部分關稅由 10% 開始，而且不會就此止步，而這種做法也無法幫助談判進行。

(圖表取自彭博)

INTL FCStone 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示，關稅將損害全球經濟，全球央行必將全力介入，以保持資金寬鬆與介入經濟，現在這更顯得無可避免。

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