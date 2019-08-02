〈財報〉夏普營益大減4成 股價週五盤中一度大跌逾12%

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，在 1 日公布了最新一季財報。2019 年 4 - 6 月的純益較去年同期大減 35% 至 125 億日圓。在新分類的 3 個事業集團中，涵蓋了電視、顯示器的 8K 生態系統事業表現不佳，影響了夏普獲利表現。

(圖片：Investing.com)

關鍵數據：

銷售額年減 4% 至 5149 億日圓。

營業利益年減 41% 至 146 億日圓。

純益年減 35% 至 125 億日圓。

這是夏普自 2016 年 8 月被納入鴻海旗下之後，首度在 4 - 6 月期間出現減收減益。

智慧生活事業方面，因白色家電的銷售成長，以及降低成本的緣故，收益獲得改善。

然而在 8K 生態系統事業方面，由於中國及歐洲市場的電視銷量減少，還有液晶面板的銷量滑落，造成該事業出現了 54% 的營業減益。

夏普公司副社長野村勝明在同日的記者會中，對於相機、感測器，以及液晶面板相關方面表示「在美中貿易摩擦的影響下，對特定顧客的銷售減少」。

另外，有關將郭台銘個人投資 SIO 國際控股旗下，專門生產平面電視用大型面板的「堺顯示器公司」(Sakai Display Products，SDP) 子公司化的問題，野村副社長則表示「目前尚未決定」。夏普公司董事長兼社長的戴正吳，在日前接受媒體採訪時表示，SDP 是「結合 8K 與 5G 成長戰略上必要的據點，如果可能的話，夏普方面希望能夠取回」。

財測：

2020 財年 (截至 3 月底) 的業績預測維持原先數據。

銷售額預估年增 10% 至 2.65 兆日圓。

純益預估年增 8% 至 800 億日圓。

此外，為因應美中貿易戰，夏普也於同日宣布將在越南胡志明市近郊建設新工廠，預計在 2020 年度開始運作。投資額未對外公布，預計在 2020 年 2 月成立資本額 27 億日圓的營運子公司。

新工廠將利用日本生產的液晶面板來製作銷美的車用螢幕，還有越南國內市場的空氣清淨機等。