外洩上千筆私人對話訊息 谷歌暫停轉譯歐盟區語音助理訊息3個月  

谷歌 (GOOGL-US) 已暫停歐盟地區谷歌語音助手產品所錄得的語音訊息之轉譯工作。

該公司 7 月中旬承認，合作夥伴負責分析語音助理取得的語音談話，但卻洩露了 1000 多個私人對話，其中一些對話披露了敏感訊息，例如醫療狀況、客戶地址等等。

谷歌智慧音箱內建語音助理 (圖片：AFP）

谷歌發言人向媒體表示，「我們與 Hamburg 數據保護機構保持聯繫，且正在評估進行音頻審查工作的方式，並協助用戶了解其數據使用方式。在我們知道機密的荷蘭音頻數據外洩的事情後，我們暫停了語音助理的語言審查工作，以進行調查。」

該發言人表示，該轉錄的語音片段占全部語音片段的 0.2%，這「可讓語音辨識系統更能識別各種語言的不同口音和方言。」

目前大型科技公司面臨高度監管審查，尤其是掌握該領域主宰地位的公司 (Big-Tech)，這些公司通常以平台為營運模式，靠廣告贊助方式讓用戶端免費使用，跨越數個市場，而在廣告端蒐集的巨大數據再出售給目標廣告業者。美國司法部上個月宣布對 Big-Tech 的商業行為進行正式調查。

美媒報導，谷歌將至少暫停 3 個月的轉譯工作，德國監管機構也對該公司的數據政策展開正式調查，但目前尚未採取行動。

Hamburg 數據保護專員 Johannes Caspar 表示，谷歌語音助理是否遵守歐盟數據保護法，這一點「目前存有重大疑慮。」