協助企業數位轉型 HPE攜手Google、Equinix推雲端服務再進化

HPE 慧與科技宣布將於混合雲產品中，加強自動化功能、提供更多的選擇、工作負載解決方案，未來也將擴大全產品線的 AI 功能與組合性，並與 Google Cloud 及 Equinix 建立合作關係，協助企業數位轉型，並提供更多雲端服務。

慧與指出，數位轉型對企業來說，一開始最重要的便是將工作負載搬到雲端，而企業關注的焦點包含，靈活度、簡單架構、成本以及資料安全。

慧與 3 年前首度推出組合式基礎架構產品，主打虛擬化架構，並提供一致的操作應用模式，讓客戶可使用的軟體堆疊，並自行組合運算、儲存網路資源，至今擁有 3 千多個客戶，年成長約 78%，今年預計將逐步提升與擴大 HCI 功能，推出新一代 HPE SimpliVity 創新超融合式基礎架構平台，主攻資料中心虛擬化與邊緣工作。

在企業合作方面，慧與表示，將與 Equinix 持續合作，讓 Equinix 的資料中心客戶，透過 Equinix Marketplace 獲得以 HPE 雲端磁碟為基礎的資料即服務 (Data as a Service) 解決方案，以便進行測試、開發、備份、還原或災難復原。

此外，慧與也將與 Google Cloud 擴大合作，為客戶提供混合雲解決方案，主要將以 4 月 9 日發布的 HPE 驗證設計 (HPE Validated Design) 為基礎加強合作，預計為 Google Cloud 的 Anthos 平台推出專用的 HPE GreenLake，將混合雲提升為服務型產品。