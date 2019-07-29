領先美國 Google於英國、法國推出RCS服務

Google(GOOGL-US) 於昨 (28) 日發布的一條推文表示，下一代簡訊服務 Rich Communication Services(RCS)已在英國和法國推出。

該平台取代了為人所熟知的簡訊服務 (SMS)，RCS 擴大了 SMS 只能使用 160 個字元的上限，並支援群組訊息，且可在收件人讀取發送端的訊息時告知「已讀」。

RCS 尚未在美國推出，Google 的推文也清楚表明 Google 樂於與美國營運商討論在當地實施的可能性。 令人費解的是，為何 Goggle 能與英國、法國的營運公司合作，並在這些國家提供 RCS，但在美國營運商方面，卻處於停滯狀態。

Google 表示，下一階段將有數個國家，能於近期開始使用 RCS，但目前尚不清楚美國是否被納入其中。

目前 RCS 尚未支援點對點加密，據傳 Google 正在努力解決此問題。 Android 訊息應用程式產品負責人 Drew Rowny 指出，「當使用者將 RCS 訊息傳遞給最終用戶時，我們便會刪除該訊息。」

一名 Google 員工 Sanaz Ahari 稱，「我們認為，溝通，尤其是訊息傳遞，是高度人性化的，用戶有權保護他們的訊息，我們會致力為用戶尋找解決方案。」