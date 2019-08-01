【華冠投顧】盤勢「關係不好、還沒分手」 操作「嚴控資金、放大作小」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

Fed 立場不如預期寬鬆引發美股急跌、美元指數創高，不過今日亞股反應不算太激烈，日、韓股市僅小漲小跌。台股方面，大盤在除權息蒸發點數、外資賣超擴大之下大跌 - 92 點，然而 OTC 指數仍守住 7/18 低點，維持多頭浪不破，終場僅小跌 - 0.28%。

觀察今日 "大盤委賣張數" 數字其實不大，從盤勢依然增量下跌可以得知賣方是直接貼著盤面以內盤甚至市價砍單，這種賣法雖屬急迫強烈，但往好處想是賣壓宣洩速度也很快，後面一旦量縮就代表市價砍單力道去化大半，就歷史經驗來言很容易伴隨反彈走勢，因此大盤短線止穩關鍵先看「成交量急縮」。

外資大砍台股同時，今日盤面氛圍卻不算肅殺，因為空方狙擊標的大多落在權值股身上，整體來看大跌的股票反而不多，而本週回檔率先反應風險的 OTC 指數僅量縮小跌，日Ｋ棒甚至呈現低點不破昨低、高點小過昨高現象，內資方面已見試圖穩盤跡象。

除了 OTC 指數跌勢趨緩之外，目前多頭保住的優勢尚有：(1) 主流股沒死：今天『5G 族群』裡頭仍有《3491 昇達科》、《3324 雙鴻》、《2383 台光電》... 等強勢創高，《3221 台嘉碩》、《8086 宏捷科》、《2455 全新》... 等逆勢走揚，其餘也大多維持標準的多頭結構；(2) 生力軍助陣：上週五昇楷提醒可密切留意的『蘋概族群』，本週在蘋果財報報喜後陸續出現抗跌或逆勢股，像是《3406 玉晶光》、《3673 TPK-KY》、《6456 GIS-KY》、《2474 可成》、《3533 嘉澤》、《3376 新日興》... 等；(3) 弱勢股不跌：原本弱勢的『被動元件』等族群近日開始抗跌，最弱的龍頭《2327 國巨》悄悄站上月線、《2492 華新科》堅守月線。

＜操作策略＞

目前反映在盤面的情形就是中小型股波段結構轉弱者少，波段結構偏多者仍多，多頭與台股還是如昨天所說的：「雖然彼此關係不好，但是還沒變心分手」，目前操作上可採取「放大作小」，也就是「放空 (賣出) 大型股、作多 (買進) 中小型股」，假如後續大盤把 OTC 拖下來再伺機作調整。

＜潛力族群＞

本週台股拉回，不過指數拉回時反而容易看出誰具備強勢股 DNA，提供了「疾風知勁草、拉回吃到飽」的選股契機，前述的主流股、生力軍、轉強股當中，都隱含了不少值得鎖定的標的，也是近日昇楷佈局的主軸。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。