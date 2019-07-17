臉書Libra遭參院質疑 稱受瑞士FDPIC監管 但還沒聯繫

臉書 (FB-US) Libra 加密貨幣項目領導人 David Marcus 週二出席參議院聽證會，舉凡隱私、反競爭、洗錢至銀行監管等主題均受議員眾多質疑。

「你真的認為大眾該拿辛苦錢來信任臉書嗎？」俄亥俄州參議員 Sherrod Brown 在聽證會開始不久就如此質疑，Marcus 也制式回答臉書發行的貨幣產品將會符合消費者保護的高標。

夏威夷州參議員 Brian Schatz 要求 Marcus 提出 Libra 協會的相關章程時，Marcus 回覆 Libra 由非營利團體管理，但目前該團體尚未有任何章程，因為其成員尚未批准。

即便是對臉書貨幣項目較開放的共和黨議員、提出最平和的質疑，也明確表示他們對 Libra 洗錢防制方式的擔憂。

Marcus 表示，為了保護數據和隱私，瑞士數據保護機構「瑞士聯邦數據保護與信息委員會（FDPIC）」將成為 Libra 協會的隱私監管機構。

媒體詢問 FDPIC 公關通訊負責人 Hugo Wyler 時，他向媒體聲明「我們已注意到 David Marcus 的發言，即臉書欲請 FDPIC 成為 Libra 隱私監管機構的聲明，但截至今日，我們尚未與 Libra 推動者聯繫過，我們希望臉書或 Libra 推動者屆時提供我們具體資訊。」

「只有這樣，我們才能檢視彼此的法律諮詢和監督權限到什麼程度。無論如何，我們會追蹤該項目在公開辯論場合上的發展。」

臉書發言人也證實，臉書尚未與 FDPIC 接洽。

聽證會結束時，臉書似乎仍未說服這些參議員，Brown 表示，「我希望能信任臉書，但顯然現在委員會內幾乎沒人如此。」