別出心裁 復古玩出新花樣 創意台味

文字 • 蘇曉音 攝影 • 張世平

把台東特色的紅藜與洛神都放進冰棒裡，成就了最在地的風土條件。(攝影者．張世平)

坊間除了水果冰棒、漢餅冰淇淋外，也有海鮮冰、豬腳冰、肉鬆冰等特殊口味，都是創意十足的台灣人，把日常生活常見的食材做成冰，讓「創意」在寶島大放異彩，成了世界冰品地圖中另類的新流派。

台灣人有一句俗語「第一賣冰，第二做醫生」，意思是說，賣冰的商人，能賺到最豐厚的利潤。或許是受到這種傳統觀念的影響，從早期開始，街頭巷尾 3 步一小間，5 步一大間的冰店、飲料攤，可以說是伴我們成長的場景，氣溫飆升的夏季更是如此。但「春一枝商行」董事長李銘煌卻說：「那個賣冰的光榮時代，我們沒趕上。」

談到冰棒前，得先說到它的前身，就是小時候家裡經常出現的冷凍袋冰。媽媽總會煮好一鍋綠豆湯、紅豆湯等，裝進雜貨店買來的冷凍袋送進凍庫，就成了小孩夏日消暑聖品，這就是生活智慧下的冰品，接著才有冰棒的出現。

冰棒在台灣又稱為枝仔冰，是所有冰品裡最簡易製作的，也是最容易和在地食材相結合的。素有水果王國美稱的台灣，水果冰棒在台灣可說是遍地開花，為了要做出市場差異，李銘煌花費了不少功夫從原料下苦功。

原料就是「在地食材」正是冰棒的起點，這得從李銘煌 10 多年前經常到台東鹿野度假的故事說起。因為跟當地人混熟了，乾脆買了房子當作住所，但每回抵達時，卻發現門口總是堆了一籃又一籃熟度正好的水果，即便一家人當正餐吃也吃不完。

一問之下才知道這些水果在運送到市場販售的過程中，早已過了最佳賞味期限，換句話說，這些水果根本賣不出去，只好拿來送人。於是就這樣展開了他們一家人的研發旅程，搭配自家塑膠工廠製作出來的冰棍，成了水果冰棒。

台東鹿野 9 分熟的鳳梨，濃郁的香氣與酸甜平衡的滋味，讓人難忘，且冰棒裡維持 6 成左右的果肉，品嘗沁涼的同時，也吃進大量的纖維質；關山種植的百香果，酸度較高適合加糖調味，果香十足；整個台東縣大量種植的釋迦，同樣保留 6 成果肉，吃起來綿密軟滑，和前兩款的酸香大異其趣。

11 年來的研發，也會跟著當地特色農產有所變化。從單一水果口味開始，有了一加一大於二的更新創意，同樣來自鹿野的洛神花，得先經過古法醃漬 21 天，搭配近幾年超級火紅的紅藜，竟也做成了冰棒，色澤豔紅誘人，因此被命名為「紅寶石」，是今夏即將上市的新品。

這幾年台東農改場在當地大力推廣原生種俗名刺苦瓜的木虌果，是與成功鎮農會合作的最新產品，取種籽外層營養價值最高的假種皮，搭配在地的鳳梨製成，酸香夠味，在傳統中見到新意，而黃橙橙的顏色也很吸睛。

同樣運用身邊原料的創意冰淇淋，則是雲林一家民國 58 年就成立的小店「二崙佳美」，賣的是傳統喜餅、麵包等。第二代老闆廖嘉育因為喜歡吃冰，突發奇想把自家店裡的伍仁酥、桂圓狀元餅、綠豆狀元餅、梅香酥等，通通做成冰淇淋，看似天馬行空，其實也恰如其分的掌握了台式冰品獨特的創意法則。

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