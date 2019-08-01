福特警告：英國無協議脫歐風險上升 恐威脅汽車業

美國汽車大廠福特 (F-US) 在週四 (1 日) 提出警告，由於在新任英國首相 Boris Johnson 已經在為 10 月底可能的無協議脫歐進行相關準備工作，過去幾個月內無協議脫歐的風險已經有所上升，恐為汽車產業帶來更嚴重的影響。

福特在英國地區有著兩家引擎工廠，其中一家已經因為當地引擎需求的下滑而計畫關閉。福特汽車總裁 Joseph Hinrichs 表示：「這是一條艱難的道路。在最近幾個月中無協議脫歐的可能性肯定已經增加，關鍵是，在這之後，邊境、港口、以及英鎊會發生甚麼情況。」

英國汽車產業如今似乎正面臨著 70 年代以來的最大挑戰。英國汽車產量在今年上半年下跌了五分之一，相關投資下跌 70%。不少汽車製造商必須將資金應用在脫歐相關應急計劃上，而非在全球產業中所需的技術研發。

「無協議脫歐和市場不確定性的擔憂導致投資停滯不前，這些錢原本可以更好地應用在技術提升和環境挑戰。」SMMT 執行長 Mike Hawes 說道。

此外，Hawes 也表示：「無協議脫歐對我們的產業構成了生存威脅。我們與歐洲高度融合，無協議脫歐會導致巨額的關稅成本和破壞，這將對生產構成威脅。」

汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 表示，汽車製造商已經花費了 3 億英鎊 (3.65 億美元) 來減輕無協議脫歐的風險。是今年上半年投資 9000 萬英鎊 (1.1 億美元) 的三倍多。近年來，每年的投資總額為約 27 億英鎊 (33 億美元)。SMMT 也表示，若無協議脫歐，關稅每年就要花費 45 億英鎊 (55 億美元)。據估計，該產業每分鐘將損失 50,000 英鎊 (63,300 美元)。