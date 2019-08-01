績優傳產股 撥雲見日

貿易戰轉單效應明顯，上半年台灣對美出口大幅成長 17.4%，超越日韓星，而今年台商回台投資金額上看 7 千億，助長推動實體經濟，未來萬點常態族群輪動格局，將由內資行情接棒。

文．馮泉富

日前在美股創高的過程中，加權指數曾再度挑戰一一○○○點，可惜沒有成功，這也顯示出：雖有外部環境加持，這個檻仍舊不易越過，尤其是在除息抵減指數的旺季。

沒期待就不會有傷害 聚焦降息後市場反應

本周除了眾所矚目的美國 FOMC 利率決策會議以外，也有相當多的重大訊息將陸續公布，諸如美國消費者信心指數、FED 很重視的個人消費支出指數 PCE、美國採購經理人指數 PMI、非農就業新增人數等等，八月二日周末日本也將公布是否對韓擴大出口管制，以上訊息或多或少有可能加劇市場的波動風險，過度的猜測也不見得事半功倍，冷靜沉澱個幾天不是壞事。

中、美新一輪貿易談判於七月三十日在上海登場，雙方也儘量營造談判前的誠意。日前，川普與七家美國科技企業負責人會面時，已承諾將適時發出部分供貨給華為的許可；中方除了先前批准九三集團、渤海實業、中海糧油等五家企業，以豁免關稅優惠從美國進口約三百萬噸的黃豆以外，談判前夕也批准部分中國企業可以豁免關稅來採購美國豬肉、高粱、棉花、玉米等農畜產品。

不過，這一回市場卻十分淡定，普遍與我們長期以來的看法一致，預期不會有讓人眼睛一亮的協議結果。首先，美股處於歷史新高位階，川普沒壓力，更不會痛，當然也就不會讓步；至於中方，智慧財產權、強制技術移轉、駭客干擾、貿易壁壘，以及協議執行機制等問題，不但需要時間調整，欲符合「貿易磋商白皮書」之框架的難度更高。

再者，中美雙方事實上都沒有期待，只是各自為了階段性的需要，互相配合演出，達成不同目的之時間拖延，剛好各取所需。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前就表示，本次中美貿易談判不會達成重大協議，但美方仍盼望，新一輪的磋商能夠為雙方未來即將達成的協議鋪路。

川普先前接受記者提問時也表示，中國在貿易談判安排上正採取拖延策略，並表明對於中美是否達成協議並不會太介意，因為美國目前正從中國收取數十億美元的關稅。俗話說的好，沒有期待就不會有傷害，因此，本周就直接聚焦在降息後的市場反應，以及觀察周末八月二日晚上美股的走勢，都有可能是八月份的新指引。

暫時先把 FED 降息的事擺一邊，就美股的發展而言，標普 500 指數今年來累計上漲近二○％，NASDAQ 綜合指數上漲約二四％，而道瓊工業指數的漲幅也達一六．三％左右，市場不免擔憂美國的經濟增長力道能夠匹配嗎？單就美國第二季的 GDP 季增年率來看，二．一％是優於預期的。

美國消費維持強勁 投資不足將成隱憂

主要動能來自消費者支出的大幅提升，若從細項來看，消費部門 (占比六九．一％) 季增年率為四．三％，優於預期的四．○％及前值一．一％；商品、服務類消費季增年率分別為八．三％(前值為一．五％)及二．五％(前值為一．○％)，商品項目消費已擺脫去年底負面影響，並在第一季淡季過去後配合退稅效果，年增強勁來到三．七％水準。

觀察耐久財及非耐久財部分，季比皆顯著增加，細項中包括服務、房屋、汽油及其他能源、家具及家庭設備、娛樂消遣、食品、服飾及皮鞋、汽車及其零件等增幅皆較前季增加。

由 GDP 增量的貢獻度來看，個人消費支出就貢獻了二．八五個百分點，政府支出貢獻了○．八五個百分點，為第二季主要貢獻項目。顯然，佔美國 GDP 約七成的個人消費支出仍然是未來經濟增長的關鍵，提供了我們追蹤的方向。

拖累經濟數據的部分，則是企業投資的不足，美國民間投資季增年率為負五．五％(前值為六．二％)，觀察細項，最關鍵的非住宅投資快速回落，季增年率為負○．六％(前值為四．四％)，因此，對 GDP 的貢獻度翻負，拖累約○．○六個百分點 (前值貢獻度為○．六個百分點)。

整體而言，第二季 GDP 初值上升且大幅優於預期，是受到消費者支出強勁所支持，然而投資大幅下滑，其中排除庫存去化的影響外，企業及住宅投資也都下滑，顯示房市及企業投資信心持續不足，投資不足雖然尚未傳導至就業市場，但終將成為未來的潛藏隱憂。

台灣資金充沛 支撐個股輪動

雖然未來美國經濟增長內涵潛藏企業投資不足的隱憂，但是在預防性降息的護航下，只要美股未出現大幅回檔之前，台股加權指數都能維持高檔區間整理。例如七月三十日，雖然 OTC 指數出現明顯的拉回，但加權指數也僅小幅回檔，代表權值股穩定度相當高。

若以資金面的角度觀察，後勢仍舊大有可為；例如，日前台灣央行新公布的六月貨幣數據，M1B 及 M2 年增率各為七．三五％及三．○五％，兩者差距擴大至四．三個百分點，創一○二個月新高；M1B 與 M2 年增率差距擴大，代表資金調動轉換靈活，流動性充沛。

目前 M1B 總額逾一八．三七兆元新台幣，M2 逾四五．○四兆元，而六月活存餘額月增一七七五億元至十六．三四兆元新高，顯示，國內資金結構維持相當充裕的結構不變，也代表股市資金動能無虞。

另一方面，台商回台踴躍，投資金額衝破五千億元大關，年度目標提前達陣，預計年底有一千六百至一千八百億元投資資金到位，而台商回台投資總額全年將向七千至八千億元邁進；長期來看，不只能明顯推動實體經濟，也將促使台股結構由外資主導，逐步向內資行情作傾斜。未來台股加權指數萬點將成常態，族群輪動之行情也將與外資逐步脫鉤，猶如台韓股市分道揚鑣一般。

未來四季每股拚賺十四．八元 億豐本益比有調升空間

如前所述，只要資金充沛，個股仍舊存在輪流表現的空間，而選股重點建議轉向穩健成長的傳統產業股。例如億豐 (8464)，為全球最大窗飾產品製造商，主要產品如下，自有品牌「Norman」客製化窗飾，北美市佔第二，並持續攫取市占中；固定式窗飾，北美市佔第一，億豐主要之生產基地位於中國大陸廣東省東莞市及柬埔寨。二○一八年營收區域及比重分別為北美占七九％，歐洲占一七％，其他地區占四％。

二○一九年億豐推出多款全新系列的軟質窗簾與電動百葉門，設計新穎、更加人性化，將有助於億豐持續搶占高階的窗簾市場。在固定尺寸窗飾市場方面，億豐除了持續擴充柬埔寨新產能，也深化柬埔寨廠的垂直整合能力。

今年受惠無拉繩百葉窗生產效率提升、關鍵零組件 (彈簧盒) 成本降低及人民幣兌美元貶值，毛利率可望提升。雖然億豐將在第二季向 Hunter Douglas 支付新台幣一．七億元的專利侵權賠償金，但是這屬於一次性的支付，第三季起已不受影響。

目前持續將生產線從中國 (六千名工人) 移到柬埔寨(約三千五百至四千名工人)，未來工資成本可望明顯降低。法人預估未來四季的每股獲利約十四．八元，本益比有調升空間。

來源：《理財周刊》 988 期

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