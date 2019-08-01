文．洪寶山

走在街上，尤其是醫院，常可見到外傭推著輪椅，照顧著老人或病患。在工地也常可見到外勞，這些大部分來自東南亞的外籍勞工對我們來說已經不陌生。二○一八年底，在台外籍勞工已超過七十萬人，其中投入農林漁牧、製造業有四十四萬人，從事看護工、家庭幫傭的社福外籍勞工則有二十五萬人，但專業的工作者卻只有三萬人。

每到選舉，提高基本薪資問題就會浮上檯面，而讓外勞薪資與本土薪資脫鉤的話題就會再被討論，但往往害怕影響本勞就業與呼應勞團的選票考量，總是讓真正的問題失焦。

仔細分析，外勞從事的多為本勞不願做的工作，就算提高工資也未能提高本勞從事意願，外勞與本勞同薪影響雇主深遠。對一般僱用外勞的家庭來說，開銷隨調薪增加，家庭可支配所得減少，而這些照顧居家老病的工作，本勞從事意願也不高。外勞從事的這些工作基本上比較屬於勞力型，本地勞工較少參與，才需要外地勞力來補足。

既然如此，外勞在勞力市場就扮演著一定角色，必須予以保障，最直接的保障就是薪資，但對外勞薪資的保障，相較於本地勞工的薪資，又會有什麼關聯？這關聯可大了。外勞薪資跟本土勞工薪資掛鉤還是脫鉤，是全球諸多地方都會產生的問題，支持者各執己見，無法取得共識。

勞動部的立場是，不論從法令面還是政策面，都不宜採行外籍勞工的工資與最低基本工資「脫鉤」的政策。勞動部認為，外籍勞工屬於補充性勞力，如果工資低於基本工資，勢將影響本國勞工的薪資與就業機會，反而不利於本國勞工的權益。

但真是如此嗎？就美國經驗來看，這種情形卻沒有發生，因為外勞能做的工作是受到限制的，並不會壓縮到本勞的工作機會。

我也聽過有人說，如果這樣做不就是在剝奪這些外勞的人權嗎？他們在台灣賺的已經比在本國賺的還多，哪有被剝奪人權之虞？

還有人會再問，這樣資方不是會賺很多嗎？這個擔心更讓我覺得好笑，對企業雇主來說，勞力的粗工不易招到本勞從事，外勞與本勞同薪徒增成本，反而影響企業競爭力，資方多賺錢員工才可以加薪不是嗎？保護勞工是政府的責任，但更應以保護自己的工人為優先考量。

來源：《理財周刊》 988 期

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