7月台灣製造業PMI連3月緊縮 二大產業擴張加快

中華經濟研究院今 (1) 日公布 7 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) , 再微幅下跌 0.1 個百分點至 48.0%，已連 3 個月呈現緊縮，六大產業中，四大產業回報產業 PMI 為緊縮，不過，食品暨紡織產業和電子暨光學產業 PMI，則擴張加快。

六大產業 PMI 變化。(圖：中經院提供)

中經院指出，儘管 7 月 PMI 仍緊縮有止跌跡象，加上 7 月非製造業採購經理人指數 (NMI) 上升 2.9 個百分點至 54.9%，目前景氣算是外穩內熱。

7 月六大產業中，有四大產業 PMI 呈現緊縮，依緊縮速度依序為基礎原物料產業、電力暨機械設備產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業。

在 5 項 PMI 組成指標中，新增訂單和存貨持續緊縮，生產數量和人力僱用轉為擴張，供應商交貨時間持續下降 (低於 50.0%)。

不過，若從「未來六個月展望指數」來看，中經院指出，雖已連 3 月緊縮，但指數躍升 6.4 個百分點至 49.3%，其中電子暨光學產業 (51.4%) 攀升 7.3 個百分點，食品暨紡織產業 (61.7%) 不僅一口氣攀高 17.3 個百分點，更創去年 6 月以來高點，主要是因中元普渡、中秋和周年慶等旺季需求增溫。

NMI 在連 2 個月擴張速度趨緩後，指數回升 2.9 個百分點至 54.9%，四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用持續擴張，供應商交貨時間轉為上升 (高於 50.0%)。

八大產業 NMI 則全數呈現擴張，依擴張速度排序為運輸倉儲業、零售業、教育暨專業科學業、住宿餐飲業、批發業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業和營造暨不動產業。

全體非製造業「未來六個月展望指數」中斷連 2 月緊縮，轉為擴張，指數回升 3.4 個百分點至 51.0%。

八大產業中，四大產業回報未來六個月展望呈現擴張，擴張速度依序為零售業 (66.7%)、營造暨不動產業 (56.9%)、教育暨專業科學業 (54.8%) 和運輸倉儲業 (52.2%)。

而批發業 (44.6%)、金融保險業 (46.3%) 則回報未來六個月展望呈現緊縮，而住宿餐飲業與資訊暨通訊傳播業，皆回報未來六個月展望為持平 (50.0%)。