經濟好轉添訊號！財新中國製造業PMI升至49.9%

今 (1) 日財新公布 7 月份中國製造業 PMI 達 49.9%，預估 49.5%，前期 49.4%，雖持續處於榮枯分界線之下，但降幅已有所縮小。

財新公布的製造業 PMI 趨勢與中國統計局公布的一致，兩者均顯示 7 月份中國製造業 PMI 已有所改善。

而 7 月份財新中國製造業 PMI 的回升，主要是受到製造業產出的回溫。7 月份產出指數重新回到擴張區間。部分廠商表示，需求相對有改善，帶動產量趨穩。

新訂單方面也結束第二季底的小幅收縮態勢，出現微幅擴張，至於增長動力主要來自內需，新增出口訂單仍無起色。部分廠商反映，中美貿易紛爭持續，會繼續給外銷帶來壓力。

同時，7 月份製造商採購活動再度擴張，不過，鑑於需求相對疲弱，製造商對庫存採取審慎態度，原料庫存和成品庫存均有所下降。

此外，7 月份製造業就業指數繼續處於衰退區間，且創下 2 月以來新低，目前製造業已連續四個月緊縮雇用勞工。

7 月份，業界對未來 12 個月生產前景樂觀程度從 6 月份的歷史新低，回升至三個月新高，但與歷史數據相比，樂觀度仍然低迷。

廠商預期未來一年產出能擴張，信心則源自於預期市況好轉，及預期有新產品問世。而部分廠商希望中美貿易談判後續能有樂觀結果，但也有其他廠商擔心貿易爭端會影響生產前景。

財新智庫莫尼塔研究董事長鍾正生表示，7 月中國經濟有回溫跡象，企業家信心回復，顯現出中國經濟具韌性，減稅降費等政策已發揮效果。

中國國務院發展研究中心指出，7 月份製造業 PMI 指數提升，扭轉自 3 月份以來持續下滑的態勢，反映中國經濟下跌趨勢有機會趨緩。

不過，光只有一個月的回溫還無法對趨勢性的走勢進行判斷，且製造業 PMI 指數仍在榮枯臨界點之下，經濟下滑壓力仍然不容小覷，經濟回穩基礎仍需鞏固。