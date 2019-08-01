台光電Q2獲利優預期 外資調升目標價到143元

上市 CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 陸續公布第 2 季最新財報，其中台光電獲利優預期，每股純益達 2.1 元，獲日系外資調高目標價，從 120 元調高為 143 元，調幅 19.16%，評等維持「買進」。

台光電第 2 季毛利率提升到 24.54%，較首季增加 3.36 個百分點，較去年同期成長 4.18 個百分點，表現優於外資預期，外資看好，下半年台光電將受惠重返蘋果供應鏈挹注，推升獲利表現，其中也包括 SLP 基板出貨，全年每股純益將由 8 元上修到 8.64 元。

台光電第 2 季每股純益 2.1 元，優於首季 1.49 元，也優於去年同期 1.25 元，為歷年同期次高，累計上半年每股純益 3.59 元，也優於去年同期，台光電也正面看待第 3 季旺季需求。

台光電今年上半年營收 111.1 億元，毛利率 23%，年增 3.31 個百分點，稅後純益為 11.46 億元，年增 70%，每股純益為 3.59 元。

聯茂今年上半年營收 112.6 億元，毛利率 18.92%，年增 4.81 個百分點，稅後純益 10.83 億元，年增 27.36%，每股純益為 3.58 元。

聯茂去年起新伺服器平台 CCL 進入量產，受惠 Intel Server 平台由 Grantley 轉至 Purley ，滲透率持續提升， 聯茂為健鼎 (3044-TW) CCL 主要供應商之一，因應健鼎每月高達 150 萬張 CCL 需求，持續增加產能中，聯茂江西廠首期生產線也將在今年 9 月開出。