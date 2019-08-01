Fed降息 中國人行無意跟進

Fed 於今 (1) 日凌晨如市場預期降息，而備受關注的中國人行在今日的公開市場上則持續按兵不動。

中國人行自 7 月 23 日以來，就暫停在公開市場進行逆回購操作。即使到 7 月底，中國貨幣市場流動性不如預期寬鬆，但中國人行不為所動，加上 7 月中旬減量對沖到期的逆回購和 MLF，顯示出短期內中國人行在釋出流動性和貨幣寬鬆政策上較為克制。

此外，針對 Fed 10 年多來首度進行降息，中國人行不做出任何評論。至於中國貨幣市場也只表示目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準。

市場人士指出，由於 8 月初市場流動性波動不大，再加上無逆回購到期，因此中國人行可能要到 8 月中旬稅期高峰來臨時，才會再進行公開市場操作，屆時可關注中國人行是否會相應調整操作利率。

中泰證券認為，8 月份並非繳稅及銀行上繳準備金的大月，因此整體貨幣缺口並不大。短期內無論是降準，還是公開市場操作的必要性都不高。所以恐怕要等到 8 月 15 日有一批 MLF 到期 (金額人民幣 3830 億元)，才有機會看到中國人行採取因應措施。

中國中信證券指出，考量到 Fed 在降息後偏鷹派的言論，將使得中國人行跟進降息的政策可能向後延，且根據中國中央政治局最新召開會議的精神，中國的利率政策恐等到中國經濟面臨更大下滑壓力時才會有改變。

中國人行貨幣政策司司長孫國峰表示，中國的利率水準主要看兩個方面，一是整體的市場利率水準，從去年開始整體市場利率水準一直在下降。

二是實際貸款利率，2019 年 5 月份企業貸款的利率是 5.34%，已比去年同期下降 17 個基點。人行官員表態也意味著中國人行並不急於在現階段採取降息政策。