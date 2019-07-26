不缺錢 人行本周緊縮資金 逾五個月新高

中國人行今 (26) 日公布，展開中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作人民幣 1000 億元，與逆回購到期等因素對沖後，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。因此中國人行不再進行逆回購操作，已連續第四個交易日暫停逆回購。

今日公開市場有人民幣 1000 億元逆回購到期，包含周二 (23 日) 開展的 MLF 及 TMLF，總計本周中國人行淨回收人民幣 4143 億元，創下逾五個月單周新高，上周則是淨釋出人民幣 4715 億元。

下周公開市場到期回收的資金量較小，周一 (29 日) 將有人民幣 500 億元逆回購到期。

中國江海證券表示，今日中國人行展開中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作人民幣 1000 億元取代逆回購，主要原因在於央行定存期限要大於逆回購，對於維護流動性穩定更具意義。

市場利率變化方面，截至今日上午 10:00 止，中國銀行間市場回購利率 DR001 呈現上漲 35 BP，達 2.55%；DR007 則是上揚 15 BP，達 2.65%。.

資料來源: wind

此外，就近期關於利率並軌的話題，中銀國際指出，借鑒國際上三種主流貸款基礎利率定價模式，預計未來中國有可能將採用「政策利率 + 固定點數」的 LPR(基礎貸款利率) 定價模式以作為產業最優惠利率的定價參考。

將 LPR 取代目前中國人行公布的貸款基準利率，可提升貨幣政策傳導效率。不過受此影響，銀行短期貸款定價中樞有可能向下修正，這將更考驗銀行風險定價能力。