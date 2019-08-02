MSCI：8月27日A股的納入因子增至15%

昨 (1) 日 MSCI 官網公布消息指出，8 月份指數季度調整將於歐洲中部時間（夏令時）8 月 7 日宣布結果。該指數調整結果將於 8 月 27 日收盤後正式生效。

根據之前公布的方案，MSCI 將在 8 月的指數季度調整中，將中國 A 股的納入因子由 10% 提升至 15%。

資料來源: MSCI 官網

MSCI 中國研究主管魏震表示：「今年底，A 股在 MSCI 新興市場指數的比重即將接近 4%，這既說明 A 股市場准入水準的提升得到國際投資者的認可。同時這也是一個不容忽略的比例，多數接受我們諮詢的全球資產管理人和資金擁有人都在思考未來要如何配置中國股票？」

他進一步指出，儘管中國目前已佔全球經濟總量及全球企業盈利產生地的 16%，但中國股市只佔全球市值加權指數的 4%，無論是全球型還是新興市場型基金，其投資組合中的中國股票權重都偏低。

因此，考慮在資產配置中加入中國股市時，看好中國長期前景的投資人通常會選擇設立專門的中國配置策略，進而彌補中國在其基準中權重偏低的影響。

此外，關於科創板納入一事，魏震表示 MSCI 對科創板的意見暫時計劃 11 月前公布，並提供進一步合格性評估，但與下一步納入因子的討論無關。

同時，在 MSCI 是否還會持續擴大納入因子前，先要確保今年 8 月、11 月剩餘的兩次擴大納入能順利渡過。

而在今年「三步走」納入完成後，MSCI 研究團隊將收集市場反應，並擇時就是否進一步納入 A 股展開全面諮詢。可以確定的是，納入因子的調整將與市場參與者的體驗掛鈎。

市場分析指出，MSCI 第二次擴大納入因子將於 8 月 27 日收盤後生效，有機會帶來被動增量資金約人民幣 245 億元。

但主動型資金受到美中貿戰增溫影響，再加上人民幣很有可能貶破 7 字頭，這些不確定因素將影響主動型資金投入中國股市的意願。