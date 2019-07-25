逃離香港心切！加拿大、英國房產仲介接到海量詢問

隨著抗議活動持續擾動香港局勢，加拿大和英國的房產仲介收到急於離開香港的大量投資者詢問。

溫哥華 Macdonald Real Estate Group 的總裁 Dan Scarrow 表示，這個月好多中國代理發現來自香港的買房和租房興趣都有所上升。有一名代理還推遲了今年的退休計畫，準備好好抓住這次機會。

他提到之前在開放參觀日的時候，中國大陸和香港買家的比例一般是 5 比 1。「現在完全反過來了，」Scarrow 說。 「最後能不能成交，還要看香港事態怎麼發展。」

隨著中國的影響力日益加大，圍繞香港政治未來的不安情緒也愈發濃厚，人們開始在多倫多、溫哥華和倫敦等城市尋找房產，其中部分房價下降的城市顯得很有吸引力。

「來自香港的資金或成為主要資本來源，」世邦魏理仕從事亞洲投資的經紀人 David Ho 表示。 「人們都震驚了，因為香港一直被認為是個穩定的法治金融中心，現在他們想把資金轉到其他城市降低風險，尋找另外安家之處。」

來看看香港買家對哪些城市感興趣：

1. 溫哥華的優勢

過去一年溫哥華房價一直很低迷，或成為第一個受益於香港動盪形勢的城市。

萊坊在報告中稱，自從 2018 年溫哥華稅法改變後，房價一路走低，投資者還能享受到去年經匯率調整後 17% 的折扣。房產稅調整後，豪宅市場打擊最大，前幾個月房價一直在降，所以買家的興趣也更高。溫哥華有大量亞洲人居住，對很多香港買家很有吸引力。

「過去十年裡大量海外資金湧入溫哥華，擠走了之前市場上很多香港資金，」世邦魏理仕的 David Ho 表示。 「現在溫哥華房價回調又成了香港資金重返市場的機會。」

2. 多倫多的繁榮

David Ho 的團隊目前手中的潛在交易高達 4 億加元（約合 3.06 億美元），服務對象都是高淨值個人客戶以及上市公司，希望在火爆的多倫多房地產市場中獲得穩定可觀的收益。

在科技和金融服務行業發展等因素的推動下，多倫多的房地產市場發展強勁，這座加拿大最大的城市也一躍成為商業和住宅地產投資者的熱門選擇。此外加元貶值也讓部分交易的收益顯得很誘人。

「人們關注的是將來，尤其是年齡在 20 或 30 多歲的年輕專業人才，」世邦魏理仕銷售代表 Robert Veerman 表示。「他們的職業生涯基本上還有五十年左右，關心的問題是未來市場、就業、成長將會如何。」

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