

◆盤勢分析

FED 在台北時間周四凌晨宣布逾 10 年來首次降息，但 FED 主席強調這不是長期降息循環的開始，美股出現利多出盡呈現重挫。四大指數漲跌幅介於 - 1.09% 至 - 3.22%，其中以費半指數跌幅最大。

◆量價及技術面：

量能：價跌量縮，後續回檔下跌不宜量增，上檔必須量增。

均線：下檔支撐為季線 (約 10665 點附近)，上檔壓力約為 11,100 點附近。

技術指標：日 KD 開口閉合，短線提防回測季線。

觀盤指標股：2330 台積電能否守穩月線。

櫃買指數上漲 0.31%，收在 141.23 點。短線支撐為 137 點附近，壓力為 143 點附近。

觀盤重點：台股昨日雖然有蘋果財報優於預期，但並未帶動台股收復月線，盤面以蘋概相關個股表現較強，終場指數再度下跌，短線上台股加權指數若要再往上攻，成交量必須再放大。由於昨晚 FED 降息後美股出現比較大幅度的回檔，今日台股早盤若受利空影響，回檔成交量不宜放大，預期短線上指數將有回測季線附近風險，7 月份全球股市因預期 FED 降息的利多所上演的資金行情，隨著 FED 降息落地後，後勢行情也將回歸基本面。選股方向可留意 IC 設計、5G、資產營建、內需。

2454 聯發科昨（31）日舉行線上法說會，公布第 2 季毛利率為 41.9％，連兩季站穩四成之上，並攀上 15 季高點，獲利較首季大增約九成，每股純益 4.11 元，預估本季營收將季增 6％至 14％。2454 聯發科執行長蔡力行強調，本季主要產品線都將成長，對今年毛利率與本業獲利雙成長的目標相當有信心。

大陸文化和旅遊部 31 日發出公告，「鑒於當前兩岸關係」，自 8 月 1 日起暫停 47 個城市大陸居民赴台個人遊試點。這是大陸首次全面暫停陸客來台自由行，雖團客來台暫未受限制，但仍將對台灣下半年旅遊市場造成巨大衝擊，預估旅客數減少逾 70 萬人次，旅遊收入減少新台幣 375 億元，使今年 GDP 增速減少 0.2 個百分點。

美中貿易第 12 輪談判昨日以提早結束收場，美方表示雙方會談「坦承」、「高效」，並有建設性的深入交流，也討論了農產品採購等事宜，將在 9 月舉行下一輪貿易談判，不過外媒認為美中貿易戰前景依然不甚明朗。

電源大廠 2308 台達電昨日公告第 2 季財報，第 2 季營收 733.74 億元，季增 35.6%、年增 26.7%，稅後純益 95.30 億元，季增 182.6%，年增 190.8%，單季每股純益 3.67 元，創歷史新高，表現亮麗。

