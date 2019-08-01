台股盤後—美鷹式降息拖累 權值股跛腳下跌88點回測10700支撐

美 FED 鷹式降息衝擊美國股市重挫，連帶打擊全球股市，台電子、傳產等相關族群全面走弱，觀光族群更因中國禁止來台自由行族群一片臉綠，加權指數終場下跌 88.93 點或 0.82%，收 10734.88 點，成交量 1219 億元，午盤前權值股出頭，力撐指數守住 10700 點關卡及季線。

觀察權值股表現，台積電 (2330-TW) 出現開低震盪走勢，跌幅逾 1%；大立光 (3008-TW) 在平盤間震盪，盤中一度紅翻黑，終場下跌 0.59% 作收，鴻海 (2317-TW) 則在盤下震盪，跌幅 0.89%，其他權值股方面，台塑 (1301-TW)、宏碁 (2353-TW)、鴻準 (2354-TW)、群創 (2481-TW)、長榮航 (2618-TW)、台泥 (1101-TW)、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW) 等均跌幅 1%。

中國今日官方宣布，暫停 47 個城市大陸居民赴台個人遊試點，是首度對來台自由行管制，對國內觀光、旅遊和內需消費業者均成利空，相關族群股價湧現賣壓。新天地 (8940-TW) 跌幅逾 8%，華園 (2702-TW) 跌幅逾 7%，晶華 (2707-TW)、南仁湖 (5905-TW) 跌幅逾 4%，王品、遠雄來、美食 - KY、國賓等跌幅逾 1%。

另一方面，蘋果公布的最新財報顯示，iPhone 產品營收表現優於預期，像是 MacBook、iPad、Apple Watch 及 AirPods 等，帶動台供應鏈今日股價逆勢抗跌，致伸攻漲停 58.5 元，精元漲幅逾 7%，雙鴻漲幅逾 5%，貿聯 - KY、亞信、玉晶光、新日興等表現也不俗。

法人表示，整體而言，台股處在回檔修正，季線仍具支撐力道，其中電子股後續進入旺季，續攻仍可期，可留意第 2 季財報佳與基本面好的標的。