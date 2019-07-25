強力打房 蘇州兩個月推四波調控政策

一城一策

7 月 24 日晚間，蘇州市政府突然宣布新一波的房市調控政策，在土地拍賣、居民購屋政策、住房信貸稅收等方面進一步緊縮。特別是將限售範圍擴大至蘇州市 6 個地區，統一新屋限售 3 年，中古屋限售 5 年，從今 (25) 日正式實施。

在土地拍賣方面，嚴格要求施行自有資金申報核查制度，競標企業應說明資金來源並作出承諾。同時住宅用地出讓競標保證金調整為 30%～50%，具體比率將在拍賣公告中設定。住宅用地鼓勵實行「限房價、限地價」拍賣方式進行。

包含這次緊縮調控政策已經是蘇州市政府 5 月中旬以來第四度加碼，此外，近期河南省開封市在一天之內針對房市限售放鬆，又再緊急取消後，市場已經開始感受到中國中央政府對於房市政策態度轉變，「一城一策」短期恐不復見。

根據易居研究院中國百城房價報告顯示，今年上半年，蘇州市各區房價與去年下半年相比呈現一定的漲幅，其中，蘇州原本房價較低的相城區均價已達到人民幣 23359 元 / 平方公尺，漲幅 22.74%。

(資料來源: 中國安居客) 相城區高鐵新城房價趨勢

易居研究院表示，蘇州市政府這次公布政策，可以說是超出市場預期，因為 5 月份蘇州已經進行 3 波的房市調控政策，相對來說已較嚴格。

而從這次政策內容來看，較之前詳細，同時以明顯感受到緊縮的徵兆，這對於打擊投資投機需求、促進市場平穩發展等都會出現較大的效果。