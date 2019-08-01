2016年來首見獲利衰退正在逐漸成形

財報季過了一半，對成長改善的期望正在迅速消退。雖然過去兩週出現了一些進展，但標準普爾 500 指數 3 年來的首次獲利衰退現在可能即將到來。

截至美東時間週三 (31 日) 上午，505 家標普 500 指數企業中有 298 家 (或 59%) 公佈了第 2 季業績。FactSet 數據顯示，每股獲利預測總和 (包括實際和估計結果) 均下降 1.86%，而財報季開始前的預測為下降 3.0%。

FactSet 表示，在標普 500 指數的 11 個類股中，有 6 個每股獲利下降，其中材料類股下跌 18.9%，其次是工業類股下降 11.3%。到目前為止，醫療保健類股表現最佳，成長 7.2%，其次是 5.0% 的金融類股。

獲利衰退通常被定義為每股獲利連續 2 季年增率下降。如果第 2 季每股獲利成長最終為負值，那麼在第 1 季下跌 0.3% 之後，這將是 2016 年第 2 季以來首次連續 2 季下滑。

在財報季開始之前，歷史顯示避免經濟衰退的機率很大。

FactSet 資深分析師 John Butters 表示，在過去 5 年中，獲利成長率從財報季開始到結束時通常會提高 370 個基點。

這顯示第 2 季每股獲利成長最終可能會從本季開始時預測的下跌 3.0%，至財報季結束時變成成長 0.7% 左右。因此，當前獲利成長率僅為 110 個基點，從財報季開始時的衰退 3.0% 到衰退 1.9%，翻轉至正成長的可能性正在減少。

獲利下滑的罪魁禍首是國際市場的疲軟，美國與中國和歐盟之間的貿易緊張局勢也加劇了這種情況。Butters 表示，全美營收超過 50% 的標普 500 指數企業的混合每股獲利成長率為 3.2%，而美國以外營收佔大宗的企業每股獲利下降 13.6%。

與此同時，第 3 季的展望惡化。混合每股獲利預測下降 2.1%，而財報季開始時只有下降 1.1%。

根據 Refinitiv 的 I/B/E/S 數據，標普 500 指數成份股企業有 87 家預告出現負值獲利預告，有 23 家預告正值，導致正負比率達 3.8。數據顯示，這高於 1997 年以來的長期平均值 2.7，也高於之前 4 季平均值 1.9。

儘管獲利前景不佳，標普 500 指數自第 2 季末以來已經上漲 2.5%，第 1 季上漲 3.8%，第 4 季上漲 13.1%。