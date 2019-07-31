美銀美林：香港最優惠貸款利率今年勢將上升

美銀美林認為，隨著持續貶值壓力推動港元觸及聯繫匯率制弱方兌換保證水平，香港未來將面臨流動性吃緊。

美銀美林的 Ronald Man 等分析師在一份報告中表示，香港金管局捍衛港元將令銀行體系總結餘進一步減少，進而令 Hibor 利率面臨上行壓力，一旦銀行間流動性降至全球金融危機前的 100 億港元 (約合 13 億美元) 左右，將會促使銀行把與抵押貸款利率掛鉤的「最優惠利率」提高 12.5 個基點。

分析師們寫道，存在根本的貶值壓力，過去推動美元 / 港元觸及強方兌換保證水平的資金流入來源現已不存在。疲軟的港元貸款需求可能促使香港銀行業投資海外資產。

自 6 月份以來，港元一直處於劇烈震盪狀態，在資金緊張時一度飆升至兩年高點，之後又在一個大型香港 IPO 交易擱置後出現下跌。自 2018 年 4 月以來，香港金管局一再進行干預，以捍衛港元。

預計在今年晚些時候資金供應吃緊之前，8 月份可能會寬鬆一些，因為企業派息季將臨近尾聲，派息季是港元需求 7 月初激增的一個關鍵因素，因此在派息季將結束的當口，港元遠期匯價可能會下跌。

美元兌港幣走勢圖 圖片來源：Bloomberg

週三 (30 日) 港股午盤時間，1 個月期 Hibor 下跌 5 個基點至 1.93%，而本月早些時候，Hibor 一度飆升至 2.99%，創 2008 年 10 月以來的最高水平。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)