阿里巴巴香港二次上市？吸金效應估帶動Hibor、港元同走高

阿里巴巴 (BABA-US) 計劃在香港進行二次公開發行，預定募資金額將高達 200 億美元，在資金需求下，預期將推高香港借貸利率及港元走勢。

外電報導，阿里巴巴正考慮今年下半年提交在港股第二次上市，募資金額可能與友邦保險 2010 年在港股 IPO 相媲美，並有望成為港股有史以來規模最大的 IPO，預期在申購的資金需求下，資金流動性將在上市前一周收緊。

阿里巴巴在 2014 年赴美上市，當時的募資金額達 250 億美元（含超額認購權），創下美股新紀錄。不過，近一個月來，在中美貿易戰的陰影下，阿里巴巴市值縮水高達 795 億美元。

華僑永亨銀行經濟學家 Carie Li 表示，如果阿里巴巴果真在港股募集 200 億美元鉅資，預期香港銀行同業拆息 (Hibor) 的前端流動性將會在阿里巴巴上市前後收緊，雖然不會持續太久，但有可能會推高港幣。

阿里巴巴傳出將在香港二次上市，預期將可提振港元。(來源：Bloomberg)

另一方面，阿里巴巴上市，將帶動 Hibor 上漲，連動影響抵押貸款到公司貸款等成本，也有助於於港元上漲。

去年小米在香港上市，券商提早為新股預留逾千億港元認購保證金額度，香港資金池被大幅抽乾，使得借貸成本上升，一個月 Hibor 觸及以來最高 2008 年 10 月以來新高。