台虹Q2轉虧為盈 Q3訂單持續成長 營收估增1成內

3C 產品軟板需求不斷向上，帶動上游原物料成長，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW)，今年第 1 季退出太陽能材料生產造成虧損，但第 2 季營運轉虧為盈，營收 20.78 億元，毛利率也增長到 25.5%，法人估，台虹第 3 季營收進入旺季，可望有 10% 內的季成長幅度，毛利率也將持穩。

台虹今年上半年營收 34.51 億元，毛利率 19.9%，年減 1.18 個百分點，稅後純益 2.74 億元，年增 7.63%，每股純益 1.31 元。

台虹認為，市場關注的 5G 應用 MPI(異質 PI) 及 LCP(液晶高分子材料)，MPI 應用將較早出現，尤其是中國廠商的高頻產品，且台虹自己開發，已通過多家客戶端驗證，並陸續出貨，帶動 2、3 季營運逐漸好轉，而 LCP 材料在 2020 年可逐步見到效益顯現，客戶應用端為手機跟車載。

至於目前美中貿易，採用 FCCL 產品的客戶態度，已較 5 月、6 月樂觀。

台虹總經理顏志明先前強調，高頻材料商機逐漸明朗化，加上中系手機拉貨帶動，預期第 1 季是全年谷底，第 2 季營運將回溫，而為因應高頻高速的特性與需求，材料要越來越廣，包括高頻材料開發、細線路、柔性材料、保護膠片等。

台虹在江蘇南通如東投資 10 億元設立新廠，將在今年第 4 季進駐設備，預估最快在 2020 年才會貢獻營收。