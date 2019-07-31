瞄準微商風潮 橘子旗下電商平台有閑半年用戶成長2.5倍

橘子集團 (6180-TW) 旗下社交電商有閑去年 10 月創立，電商服務則於今年 1 月上線，透過社群分享與電商營運雙方結合，推出「拼團」、「拼券」，希望帶動社群購物、微商風潮，打造線上購物新模式，服務上線半年，會員數成長近 2.5 倍，也將與台灣角川、普威爾、霹靂布袋戲合作，拓展商機。

有閑表示，繼中國電商平台「拼多多」結合社群分享與電商營運，此風潮也吹進台灣，年初開始提供電商運營服務後，包括新用戶、商家數、交易量皆穩健成長，將推出「拼團」購物，希望帶動用戶分享優惠，促進更多用戶主動揪友消費，目前月均拼團數已突破 6000 大關，同時推出「拼券」，使用者將能獲得不同金額折價券，目前營運半年，會員已有 2.5 倍的成長。

根據資策會 (MIC) 統計，網友獲取購物資訊管道的前五名依序為購物網站、Google 搜尋、Facebook、親友推薦、比率分別為 54.9%、40.3%、24.3%、22.5%、16.9%，雖然通訊軟體 LINE 並未進入前 5 名，但比例卻從 2017 年 12.3% 提升到 2018 年 15.8%，顯示網友透過社群平台取得購物資訊的比例，更勝於入口網站、電視廣告等傳統管道。

而為解決微型商家貨源難尋等問題，有閑表示，預定在第 4 季推出「微商供銷系統」，協助微商及供貨商搭建分銷網路，目前個人微店數已接近 10 萬。

而看準暑假的遊戲動漫旺季，有閑表示，將結合年度漫畫博覽會盛事，與台灣角川、普威爾合作，將數萬種動漫商品搬上有閑商城外，同時也與霹靂布袋戲合作，7 月起開設專屬商城，成為官網以外的唯一線上通路。