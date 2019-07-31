〈Fed會議前瞻〉Fed降息前夕 小摩、巴克萊：黃金該獲利了結出場了

過去 2 個月來，黃金和金礦業者上漲了不少，因為投資者開始在價格上反映 Fed 降息的預期，摩根大通和巴克萊分析師認為，現在該是時候獲利了結出場了。

巴克萊分析師 Maneesh Deshpande 與其團隊認為，黃金價格受兩個因素驅動：基本面和投機。基本面是基於實際利率和美元走向，而投機則是基於期貨和黃金 ETF 的持有量，例如 SPDR Gold Shares ETF (GLD-US)。

Deshpande 報告提到，目前黃金漲勢 (黃金期貨漲幅達 12%) 幾乎純粹是投機性的，「投機性的流量沒有一貫的黃金期貨回報預期之追蹤紀錄。」他同時建議投資者對 VanEck Vectors 黃金礦業 ETF (GDX-US) 賣出賣權。

摩根大通分析師 Shawn Quigg 的看法幾乎完全一樣。他表示，「根據美國現行實質收益率和投資者的淨頭寸，摩根大通的商品策略師認為，黃金交易價格已經較公允價格溢價每盎司 50-60 美元。」

「黃金的風險顯然上升了，即 Fed 的前瞻遜於市場預期，這可能會引發黃金拋售潮，一路挫至每盎司 1360 美元，而 VanEck Vectors 黃金礦業 ETF 可能下跌至 26.30 美元」。

他建議買進 VanEck Vectors Gold Miners 黃金礦業 ETF 的賣權，履約價 27.50 美元、8 月 2 日到期。

SPDR Gold Shares ETF 週二小升 0.33% 至 134.98 美元；VanEck Vectors Gold Miners 黃金礦業 ETF 同日上漲 0.2% 至 27.83 美元。

前一日甫有分析師發表看法，建議投資者趁 Fed 降息前趕緊買黃金，今日便有報告認為是時候賣掉出場了，究竟答案是什麼，明日 Fed 降息即可揭曉。