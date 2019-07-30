國產署8月再標售41戶都更宅 永德言葉、耕曦8/29開標

國產署 8 月底將標售都更分回房地產，預計將標售 5 案共 41 戶，包括位於大同區的「永德言葉」、大安區「耕曦」與「忠泰鳳磐」、萬華區「全坤威峰」以及新北市三重區的「翔譽雙子星」，預計 8 月 29 日開標。

國產署本 (7) 月 24 日成功標脫 15 戶都更分回房地產，其中位於大安區的「耕曦」標脫 8 戶、大同區的「永德言葉」則標脫 5 戶。

國產署北區分署表示，8 月底即將開標的 41 戶都更分回房地，大同區的台鐵都更分回戶「永德言葉」列標 19 戶全都住宅。官員表示，8 月底即將標售的住宅，底價與前次開標底價一樣，每坪 79 萬到 87 萬不等。

大安區的都更宅「耕曦」剩餘未脫標的 18 戶，8 月也將全數列標，其中 4 戶為一樓店面、14 戶為住宅，每坪單價 98 萬到 227 萬；同在大安區的「忠泰鳳磐」1 戶住宅列標，每坪單價 105 萬。

值得注意的是，「耕曦」6 月起已成功標脫 15 戶，近一年因標售底價調降 2 次，目前標脫單價已降至每坪 91.5 萬到 108 萬不等，房仲認為，耕曦鄰近中正學區與捷運站，本身有地理位置的優勢，降價後能有效吸引市場投標。

萬華區的「全坤威峰」列標 2 戶，其中 1 戶為 5 樓事務所，另 1 戶為店面，每坪單價分別為 66.7 萬、106 萬；同區的「萬喆」目前仍有 8 戶未標脫，未來也將陸續列標。

另外，位於新北市三重區「翔譽雙子星」也有 1 戶住宅列標，官員表示，包含車位每坪單價 43 萬。