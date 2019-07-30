〈房產〉新增就業移民潮台中雙鐵沿線推案熱 松竹站週邊夯

台中市採取「鐵路捷運化」大眾運輸策略，除縮短台鐵班次間的間距，並新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等 5 個新站點，其中，捷運綠線與台鐵雙鐵共構的「松竹站」附近新成屋房價，強勢飆漲逼近 2 成，加上迎來就業移民潮，雙鐵沿線儼然成為大台中推案熱區。

鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (30) 日指出，貿易戰轉單效應帶動台商回流，投資金額衝上 5000 億元，台灣中部又是台商大本營，因此台中成為台商回流布局前 3 大熱門投資地點，包括巨大 (9921-TW)、車王電 (1533-TW)、和大 (1536-TW) 等十餘家上市櫃公司選定在台中周邊投資，可望吸引就業移民潮。

鄉林集團董事長賴正鎰。(鉅亨網記者張欽發攝)

鄉林不動產研究室表示，台中市房產買賣活絡、建地交易大幅升溫中，建商搶標大型重劃區建地，如台中市政府 7 月 23 日公開標售北屯、太平區段徵收配餘地，受惠公共建設加持，公開標售的八筆土地，扣除一筆臨時停標及一筆宗教用地，其餘六筆全數標脫，其中，位於北屯太原段 140 地號的 1 萬 1330 坪「地王」溢價由總太 (3056-TW) 標下，得標總金額合計 71.98 億元，溢價率達 11.5%。

鄉林不動產研究室指出，台中市豐原到新烏日段的台鐵高架鐵路通車後，台中新車站與沿線增設栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等通勤站陸續啟用，變成大台中市區捷運，近來捷運綠線密集試運轉，預計明年全線通車，屆時就有紅、綠兩條捷運，大大縮減市區與高鐵站的距離，市政府也利用高架鐵軌下方的原有鐵道，沿線打造了「綠空廊道」。

台鐵台中段轉型都會區捷運後，不僅東山路、精武路、美村路等三大地下道填平，消除鐵道隔閡，連松竹路、三民路、文心南路等少了平交道，交通更通暢，且鐵路高架後的原平面鐵軌區段，市府規劃為綠空廊道，全線北起豐原車站，南至大慶車站，全長約 21 公里，將打造自行車道、徒步區，並提供「長廊式」綠色休閒環境例如街角廣場、運動設施等，透過綠廊帶串起各區域的遊憩場域，全線預計明年 6 月完工。