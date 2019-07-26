〈房產〉實價登錄2.0修法卡關 北市以「社區交易履歷4.0」求突破

由於內政部實價登錄 2.0 的「門牌全都露」修法卡關，但市場對實價登錄運用及依賴已深，為提升資訊應用性及參考性，台北市政府地政局的地政雲實價登錄「社區交易履歷 4.0」功能，今 (26) 日正式上線，突破原有以百戶以上大社區為主體的查詢模式，擴展至一般百戶內中小型社區或建物，也能提供全棟交易履歷。

台北市政府地政局指出，透過社區交易履歷 4.0，突破過去以交易個案為主的實價搜尋方式，使用者可以社區或建物為查詢單位，一次打包其歷年完整實價案例，協助民眾從龐大實價資訊中掌握更完整、更精確的房價訊息，同時大幅降低資訊搜尋時間，避免資訊誤判情形。

現行實價登錄揭露門牌係以 30 號為區間進行區段化顯示，民眾難以直接判斷哪些案例屬同一社區，如要將個案整理歸納費工費時，面對逐漸累積的海量資訊，民眾更難以分析與解讀。

台北市政府地政局推動的台北地政雲實價查詢服務，於 2017 年 4 月創新推出使用執照達 150 戶以上的「大社區交易履歷」，將社區實價案例一次打包，讓民眾輕鬆掌握區域房價行情，並於同年 10 月加碼提供百戶以上社區資訊查詢，2018 年 6 月再提供「社區交易主動通知」服務。

且由於民眾紛紛表示，想了解中小型社區或同棟建物交易資訊需求。北市府地政局以原有的百戶大社區交易履歷查詢為基礎，進一步將北市所有未達百戶社區或建物之實價案例，以基地號進行串連、彙整，創新推出「百戶內社區交易履歷」查詢功能，將社區交易履歷優化提升至 4.0 版本，並提供圖面及門牌 2 種查詢模式。