【運達投顧】多頭結構不變 個股須有位階之分



聯準會會議前加上美中貿易談判使得美股昨天漲跌互見偏向區間震盪，今天摩台結算台股也面臨到多空交戰，重點在結算後台股在 8 月是否還有攻擊機會？重點分析如下：

1. 川普昨天表示，美國聯準會的利率升得太早、太多了，小幅降息是不夠的。川普還稱，聯準會的量化緊縮是個巨大的錯誤。加上前 Fed 主席葉倫說支持降息 1 碼。這次聯準會降息幾乎是百分百的確定，市場又把焦點放在這次降息後年底前聯準會還有多少次降息的空間這關係到美元的強弱，近期美元偏強又漲到這波美元的高點區約 98 元附近，若降息後或者年底前下次降息機率不大造成美元不跌那麼亞洲股市補漲的空間與機率就不大，所以這次聯準會降息後要看美元的變化才能決定台股與亞股是續攻還是會偏整理。

2. 美國與中國雙方代表今日重啟貿易談判，兩國代表為期兩天在上海復談。由於雙方都不願放低姿態，達成貿易協議的機會不大，這輪談判可能只會互釋善意。就國際股市的結構來看上週我們指出當美股漲多有修正乖離且區間的必要時陸股能否走補漲則關係著台股可否挑戰前波高點，以這一週來陸股的表現來看已經開始接近月線關卡，5 月份以來陸股維持區間擴底的底部型態必須突破才有短多的機會，預計陸股走短多的訊號是站上 3100 點今天陸股已經挑戰頸線 3100 點若能站穩，這對台股的多頭具有保護作用，若陸股漲不上去則對全球的多頭結構不利台股在操做上就不宜過度追價反而針對高位階股要有調節賣股的準備。

3. 就籌碼來看近期外資在期貨的倉位只有 4 萬口減幅雖然不多但是一直沒有明顯的增加，上週四五我們在傳真稿中說明：7/17 過後是 8 月份期貨新倉的開始目前的倉位略小於 7/11 的 4.4 萬口，但 8 月份的台股若要維持拉高的狀態外資的期貨倉位必須要大於 6/28 的 4.7 萬口這樣 8 月份才有拉高結算的機會，若外資在 7 月底 8 月初期貨倉位增加的幅度不是很明顯時，那麼 8 月上旬後我們則要有逢高獲利調節的心態與動作，就以上外資的籌碼面來看期貨多單若增幅不夠我們在 8 月上旬要有逢高獲利的心態。今天摩台結算為什麼會出現開高後的賣壓？就是因為外資期貨多單不多外資偏多操作的心態並不積極，因此多空交戰上才會出現針對漲多的股票有較重的壓力，可見我們上週分析的觀念以及預測是正確的。

4. 昨天我們針對高低位階有不同的多空操作模式做過說明，主要就是要規避個股漲多的壓力，台股今天震盪大但亞股卻上漲可見多頭結構仍存在著台股多頭並未改變，只是個股位階過高者要有獲利的動作但低位階股的輪動仍是 8 月操作重心。

※運達投顧蕭春源分析師

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