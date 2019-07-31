多殺多長黑破3線！月線保衛戰 靠蘋果救援？

7 月摩台指結算，台股包括生技、散熱等人氣指標股，演出多殺多，引動賣壓，大盤與櫃買指數雙雙摜破月線。昨日是一根帶量黑棒，直接摜破 5 日、10 日與 20 日等 3 條均線，而這次回的月線保衛戰，能靠今日剛出爐略優於預期的蘋果財報救援? 別忘了今天還有周選擇權結算! 關鍵點位為 10777、10821、10846 點。

除了月線關卡，大盤也將面臨 10800 點整數關卡保衛戰，要守穩 10800 關卡，最好能站穩 10821 點，下方 10777 點則可視為 10800 點護城河。而多方要能穩住月線，則必須儘速站穩 10846、10888 點，多頭才有再次反攻的機會。但如 10777 點未能守住，則恐回測 10748、10718 點。如棄守 10700 關卡，需提防回測 10657 點。

美中貿易戰磋商未見進展，北韓又傳出試射飛彈，加上香港「反送中」浪潮，亞洲股市震盪變數增多，關鍵還是今夜美國聯準會是否降息? 如宣布降息 1 至 2 碼，符合市場預期，但如未降息，則是不如市場預期，似乎很難有超出市場預期的選項。但結論仍是「聽其言、觀其行」，愈是在訊息面與盤勢動盪之際，金融商品操作的停損停利應更迅速明確!

在台股盤面部分，除了昨日演出多殺多的人氣股，是否能儘速止跌，蘋概股也是今日觀察焦點，如台積電、大立光、鴻海等電子三王，甚至其他蘋概人氣股能穩住盤面，多頭還有機會挺住月線，伺機反攻! ( 訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據）