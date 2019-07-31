台股盤前─多頭退避難有大表現 就看蘋果概念股能否「神救援」

台股進入財報密集公佈期，多頭資金搶在公佈前紛紛出場避險，30 日台北股市除 OTC 指數早盤重挫造成市場恐慌並造成大盤散熱、生技等族群股價走弱，大盤指數終場跌破月線，收在 10830.9 點；證券分析師黃漢成指出，大盤還有得跌，先看前波低點 10615 點能否形成支撐。

黃漢成指出，台股昨日集中市場多檔個股開高走低，與第 2 季上市櫃公司即將密集公布財報有關，包括大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股走勢普遍偏弱，今天台股的台股走勢就看蘋果概念股能否發揮「神救援」的效果。

同時，台股今 (31) 日將收月線，本月加權股價在本月衝高到 10994.44 點後拉回，但就目前的市場氣氛來看，今天可能在賣壓之下，跌破 10821.3 點的本月開盤點，造成 K 線留上影線收黑，對於後勢發展極為不利。

而今天包括統一超 (2912-TW)、嘉澤 (3533-TW)、和碩 (4938-TW)、茂順 (9942-TW) 等個股除息，其中並以統一超息值 8.8 元最大，其次嘉澤 8.7 元，其盤中等填息表現也為重要觀察指標。

至於市場多頭指望的蘋果發布財報結果出爐，蘋果公司盤後公布最新財報，每股純益為 2.18 美元，優於預期的 2.10 美元，營收為 538 億美元，iPhone 營收為 259.9 億美元 (年降 12%)。蘋果首席執行長庫克 (Tim Cook) 表示，創紀錄的服務營收、可穿戴設備加速增長、iPad 和 Mac 表現強勁，以及 iPhone 銷售改善推動之下，這截至 6 月表現最好的一季。

那麼，再擴大到整體美股的收盤表現來看，美股道瓊指數下滑 23.33 點，或 0.09%，收 27198.02 點。那斯達克指數下滑 19.72 點，或 0.24%，收 8273.61 點。標普 500 指數下滑 7.79 點，或 0.26%，收 3013.18 點。費城半導體指數下滑 4.20 點，或 0.26%，收 1593.82 點。而在尖牙股 (FAANG) 僅臉書收高。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.73%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.03%；臉書 (FB-US) 上漲 0.56%。

台股昨日跌破 10843 的月線位置，KD 指標高檔交叉向下殺，不利多頭，黃漢成說，就整體盤勢而言，台中期恐陷入盤整，上市櫃公司財報及即將公布的 7 月營收，將是下一波市場的重要話題。

就重大的財金消息方面，華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 及軟板廠嘉聯益 (6153-TW) ，昨日同步召開董事會敲定雙方合作案，瀚宇博德將參與私募及換股方式，取得嘉聯益 24% 股權，一躍成為嘉聯益單一最大股東，全案預估最快 10 月底完成。同時，在華新集團入股後嘉聯益股本將由 41.3 億元增加到 54 億元，股本膨脹 30.75%，其中瀚宇博德持有 24% 股權，屆時，瀚宇博德將依權益法認列嘉聯益獲利。

金管會主委顧立雄昨日宣布，審查會共識決宣布 3 家申請者均獲得純網銀執照，主要是基於 3 家申請人所提營運模式不同，3 家純網銀均有助提升客戶使用金融服務創新，因此決議 3 家均獲得設立許可。

台灣首度有純網銀，共有 3 家純網銀報送申請，分別包括：「將來商業銀行」發起人為中華電信 (2412-TW)、兆豐銀行等；「連線商業銀行 (LINE Bank)」發起人為台灣連線金融科技股份有限公司、台北富邦商業銀行等；「樂天國際商業銀行」發起人為日本樂天銀行株式會社、國票金，資本額都是 100 億元。