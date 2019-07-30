【華冠投顧】大盤賣壓大

◆盤勢分析

焦點個股：3017 奇鋐、3049 和鑫、6244 茂迪、1795 美時、4414 如興

【前言】OTC 股王及高價股已出現敗象…… 漲多記得獲利先勿追追…… 果然今天大盤趁美股開低走高…… 先拉再殺…… 下跌家數超過千家！！

昨日美股開低走高拉尾盤，由黑翻紅收漲 28 點。台股與 OTC 一早都趁機跳空開高上漲…… 但是人氣股生技股的賣壓湧現：專門控盤的權值股電子股三王 3008 大立光、2317 鴻海、2330 台積電均走弱，金融 5876 上海商銀、2884 玉山金、2887 台新金，其他傳產 1402 遠東新、9904 寶成、9910 豐泰等也漲多持續拉回…… 收盤跌 54 點摜破月線，成交量 1,301 億……OTC 生技股兵敗如山倒：1795 美時（跌停）、6472 保瑞（跌停）、4162 智擎（盤中跌停）、4109 穆拉德（盤中跌停）、3176 基亞（盤中跌停）、1762 中化生、4119 旭富、1784 訊聯、8279 生展、4164 承業醫、4107 邦特…… 收盤跌 1.37% 摜破月線，成交量增為 367 億…… 今天這根黑 K…… 要尊重一下囉…… 因為一個帶量黑 K 竟然直接吃掉上週的日 K 連六紅……！！今日上漲檔數 331 家，下跌檔數 1,138 家（跌停 5 家）……

今日最強勢的個股還是太陽花 2 號－6244 茂迪！！果然兩天兩根漲停板！！還有 5215 科嘉 - KY 也飆漲停……

【人氣股中箭落馬】散熱族群 3017 奇鋐董事長夫人申報賣股今日摔跌停，拖累 3338 泰碩、3483 力致、3324 雙鴻、3653 健策重摔。華新集團的 3049 和鑫昨日大漲 9% 今日跌停（受昨天董事會宣布現金增資折價 19.6% 影響）拖累面板相關族群的 3038 全台、4933 友輝等股價重跌。2439 美律、4943 康控 - KY（盤中跌停）。弊案纏身的 4414 如興連摔兩根跌停！其他重跌股包括 PCB 3189 景碩、8046 南電、3144 新揚科，通信網路 3363 上詮、3163 波若威、2314 台揚，IC 設計 6202 盛群、2379 瑞昱、4968 立積、3035 智原，風力發電 9958 世紀鋼、3708 上緯投控，3454 晶睿、2340 光磊、8088 品安、3016 嘉晶、3707 漢磊、3583 辛耘、6558 興能高、6188 廣明、5264 鎧勝 - KY……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

