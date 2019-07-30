台股盤中─進入財報周 獲利了結賣壓壓盤 一度跌破月線

台股進入財報密集公佈期，多頭搶在公佈前紛紛出場避險，今 (30) 日包括華新 (1605-TW) 、散熱、生技等族群，股價走勢普遍疲弱，蘋果明日將公布財報，先行指標股大立光 (3008-TW)，盤中更下跌 105 元，拖累大盤一度回測月線支撐。

台股指數今日早盤開在 10865.73 點，最高 10927.16 點，最低 10831.8 點，分析師黃漢成說，台股大盤今日全場成交值，約落在 1400 億元附近。

黃漢成指出，台股今日集中市場多檔個股開高走低，與第 2 季上市櫃公司即將密集公佈財報有關，包括大立光、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股走勢普遍偏弱，市場多觀望明天蘋果發布財報。

就台股本身而言，台股進入密集的第 2 季財報發布階段，盤中生技股漲多拉回，為反應市場對生技股財報不抱期待，同時生技展也結束，市場話題也結束，盤中美時跌停、保瑞大跌；至於散熱族群，奇鋐由於董娘出脫持股，股價一度逼近跌停，也拖累同族群股價回檔。

台股今日一度微幅跌破 10843 的月線位置，KD 指標高檔下殺，就整體盤勢而言，中期恐陷入盤整，上市櫃公司財報及即將公布的 7 月營收，將是下一波市場的重要話題。