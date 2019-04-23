該賭財報後的劇烈波動嗎？亞馬遜及FB後市受關注

FANG 股票中，亞馬遜 (AMZN-US) 及 Facebook(FB-US) 本週都將公布財報，分析師指出，財報後股價常常波動劇烈，值得投資人關注。

研究網站 Quantamize 分析師 Stephen Mathai-Davis 表示，選擇權市場上，現在沒有將財報後的大幅波動列入考量，因此使得選擇權市場相對便宜，投資人可加以利用。

財報後易劇烈波動

舉例來說，在 Facebook 今年 1 月 30 日發布第 4 季財報之後，股價在隨後一個交易日暴漲了 11%，寫 2016 年初以來的單日最大漲幅。亞馬遜在 1 月 31 日發布財報後，股價暴跌了 5% 以上。

Mathai-Davis 指出，亞馬遜的選擇權顯示為 3-4% 的波動，而正常情況下應為 5-6%；Facebook 暗示 5.5% 的波動，相較於平均為 7%，都顯得相對便宜。

Mathai-Davis 建議可投注跨式期權 (Straddle)，又稱「同價對敲」，這是一種純粹的波動性交易，在同價格同時購買看漲和看跌，利用高的波動率來獲利。

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 則認為，亞馬遜和 Facebook 在發布財報後都會上漲，原因是納斯達克 100 指數已創出新高，而道瓊、標普 500 和羅素指數都還沒有，意味著大型股交易有望捲土重來。

Johnson 指出，Facebook 有望更進一步爆發，其股價已經重新回到 50 日均線和 200 日均線之上，是由弱轉強的證明，適宜進一步做多。

分析師一致看多亞馬遜

另一方面，亞馬遜狀況更為特殊。FactSet 調查的所有 45 位分析師，在過去 1 個月都看多這檔股票。

分析師一致看多亞馬遜 (圖表取自 Market Watch)

古老的華爾街格言說，如果每個人都朝著同一個方向傾斜，那麼最好往相反的方向投注。依經濟學家凱恩斯的說法，投資的核心原則是違背一般意見，因為如果每個人都看好，那麼這種投資必然是昂貴的，因此沒有吸引力。

但必須注意的是，這種看漲的共識並不是突然發生的。自 2017 年 10 月以來，就有至少 90% 的分析師看漲亞馬遜，其他人也只是中立或持有，而非看跌。

National Securities Corp. 首席市場分析師 Art Hogan 表示，眾人一致看多亞馬遜為時已久，因此可能不需要過度憂慮 100% 的看漲共識。

Oppenheimer 分析師 Ari Wald 表示，無論由上而下或由下而上分析，亞馬遜都有上漲的條件。

雖然亞馬遜上一季財報令人失望而引發大跌，但其跌勢也仍然短暫，現在股價已經比當時價位高出 9.8%。

因此，華爾街更可能採取另一個較不知名的格言操作—如果一定要賠錢，就選在眾人皆輸的時候，而不是眾人皆贏的時候。如果這時候押注亞馬遜走跌卻賠錢，看起來就太蠢了。