臉書也封殺華為！新機無法預載FB/IG/WhatsApp

華為風暴再度擴大，繼 Google 在 8 月中將不再授權華為手機後，最新消息指出臉書也加入抵制行列，將停止與華為軟體合作，華為未出廠的新機將法預載 Facebook、Instagram 和 WhatsApp。

週五 (7 日) 外媒報導，臉書的封殺華為舉措適用於目前未出廠的華為手機，但臉書拒絕評論具體實施的時間。

據悉，華為新手機將無法預載 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等應用程式，而目前華為手機用戶不會受到影響，仍可使用臉書及相關程式，並從 Google Playstore 下載更新。

華為是目前全球市佔率第二的手機廠商，外界普遍認為華為手機會在緩衝期後恐淪為「孤兒機」，大幅衝擊手機銷量。

川普祭出華為禁令後，Google 一度宣布將終止華為的合作，華為手機 Android 系統將無法更新 Google Play 商店、Gmail 電郵和 YouTube 等應用程式。

隨美國商務部 5 月 20 日鬆綁限制，核發華為臨時許可證，給予華為與其相關業務夥伴長達 90 天的緩衝期，允許華為購買美製產品，避免中斷現有的網路與設備運作，Google 態度大逆轉，宣布將對華為的手機用戶發送軟體更新，直到 8 月 19 日。